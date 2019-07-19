盧文端：暴力衝擊是否要玩完一國兩制逼中央強硬？

鄧公考慮香港駐軍重視「對抗性」

討論中央會否動用駐軍平亂，必須了解鄧小平先生當年論述。鄧公主張解放軍進駐香港有3點基本考慮：體現國家主權、確保按時收回香港、保證香港穩定繁榮。其中的戰略思維，體現了「對抗性」。

駐軍體現國家主權，當然是對英國反對中國在港駐軍的「對抗性」安排。駐軍確保按時收回香港，也是為了防止英方拖延交回香港。據了解，鄧公當年看完初擬的香港駐軍方案批了兩個字：「軟了。」鄧公接下來說：「軍隊只準備了和平接收，沒有準備武力接收，不行。要準備武力接收。」如果1997年7月1日英方以任何藉口拖延回歸，「部隊就會開進去，一錘子砸死」。於是整個方案全部重新調整，進入香港的部隊大量增加。

據透露，鄧公的講話內容被英方通過秘密渠道得到，無意中起到震懾英方的作用。1997年7月1日，香港回歸極其平穩，沒有出任何紕漏。

若暴亂失控 中央可在港實施「緊急狀態」

鄧公說駐軍保證香港穩定繁榮，香港社會常常將其理解為「平息動亂」，這種理解確有道理。鄧公明確指出存在製造動亂的「破壞力量」，在港駐軍也是對這種「破壞力量」的阻嚇性安排。鄧公當年清楚講明：如果香港發生動亂，中央政府就要加以干預，在香港駐軍還有一個作用，可以防止動亂，即使有了動亂，也能及時解決。

《基本法》相關規定體現了鄧公這一思想：第18條第4款規定，人大常委會決定宣布戰爭狀態或因香港特區內發生香港特區政府不能控制的危及國家統一或安全的動亂而決定香港特區進入緊急狀態，中央人民政府可發布命令將有關全國性法律在香港特區實施；第14條第3款規定，香港特區政府在必要時，可向中央人民政府請求駐軍協助維持社會治安和救助災害。

特區政府已宣布停止修訂《逃犯條例》，但反修例暴力衝擊不但沒有停止，反而有愈演愈烈之勢。如果持續下去出現失控局面，必然會觸發基本法相關條款。這也就是說，如果暴亂發展到香港政府不能控制，危及國家統一或安全，中央可在港實施「緊急狀態」，中央將發布命令，將有關全國法律在港實施。到時，中央出動駐軍平息暴亂，就不是「紙上談兵」了。

不少人都願意相信這樣一種講法：中央「投鼠忌器」不會出手平亂。其實，這種說法雖有其道理，但不能一概而論。實際上「投鼠忌器」成語的適用有兩個前提：一是這個「器」本身完好無損；二是這個「鼠」無意傷害這個「器」。中央出手平亂的情况則與此不同：一是香港這個「器」已被損壞；二是搞暴亂的「鼠」故意傷害香港這個「器」。面對這樣的嚴峻環境，中央只有「投鼠」，才能「救器」；只有平亂，才能保護香港穩定繁榮。

在此，要奉勸那些組織或鼓動暴亂的人不要錯估形勢，不要低估中央的決心，不要以為中央沒有辦法。中央維護一國兩制大局、保持香港穩定繁榮的意志不可動搖。一旦香港穩定繁榮和一國兩制遭到不能承受的破壞，一旦國家安全和國家主權受到不能容許的威脅，中央完全可能採取更嚴厲手段。

內地瀰漫不滿情緒 提很多「矯正」建議

對於香港反修例造成的社會震盪，內地瀰漫一種不滿情緒。據了解，一些有影響力人士都向中央進言，提出很多「矯正」現在一國兩制政策的建議，包括行政長官毋須選舉，由中央政府直接任命；取消香港終審權，國家的最終審判權不能分割；制訂適應香港現狀的反分裂國家法和國家安全法，在港設立國家安全局；中央強而有力規劃與推動香港發展等等。試想，如果無休無止的動亂逼迫中央接納這些建議，那還是港人想要的一國兩制嗎？今天香港已因反修例動亂引發一國兩制會否「玩完」的擔憂，到2047年，即基本法規定的「50年不變」之後，還有沒有港人希望的一國兩制，就更難說了。

香港市民絕不願看到幾代人辛苦建立的繁榮香港，被動亂破壞殆盡，更不願看到香港的一國兩制受到傷筋動骨的衝擊！香港正處於嚴重動盪的十字路口，期待各方面人士尤其泛民陣營，要知所行止、勿越紅線，讓香港政局穩定下來，不要逼迫中央強硬出手。大家共同呵護香港的一國兩制，呵護屬於我們自己的穩定繁榮根基。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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