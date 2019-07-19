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筆陣：借警避責、播仇種恨——暴力之「義」與「惡」／文：馬傑偉

【明報文章】警民暴力升級，仇恨對立擴大。林鄭月娥企硬，多次讚揚警隊。群眾不滿警員布袋式圍捕，困籠惡鬥。然而林鄭反認為警方專業，明顯撐警壓民，以逃避政治責任。

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