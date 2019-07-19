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2019年7月19日星期五
馬傑偉
筆陣
筆陣：借警避責、播仇種恨——暴力之「義」與「惡」／文：馬傑偉
聞風筆動：狠批下張超雄撤草案 信任脆弱各有解讀 ／文：李先知
盧文端：暴力衝擊是否要玩完一國兩制逼中央強硬？
曾志豪：林鄭用了六四思維處理香港問題
詹鋌鏘：林鄭的「帝國反擊戰」
劉國智：通識科令學生變得激進嗎？
傅景華：社會問題病態化 是見樹不見林
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筆陣：借警避責、播仇種恨——暴力之「義」與「惡」／文：馬傑偉
【明報文章】警民暴力升級，仇恨對立擴大。林鄭月娥企硬，多次讚揚警隊。群眾不滿警員布袋式圍捕，困籠惡鬥。然而林鄭反認為警方專業，明顯撐警壓民，以逃避政治責任。
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筆陣：借警避責、播仇種恨——暴力之「義」與「惡」／文：馬傑偉
聞風筆動：狠批下張超雄撤草案 信任脆弱各有解讀 ／文：李先知
盧文端：暴力衝擊是否要玩完一國兩制逼中央強硬？
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