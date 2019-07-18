梁美芬：散播仇警情緒害了香港

日前我巡區，遇到一警嫂向我訴苦，她明白警務人員工作危險，但明白市民治安要受保護，一直支持丈夫工作，但希望社會不能灌輸年輕人叫警務人員做「黑警」。網上廣傳一封令人動容的「警嫂」公開信，說「我們開始不敢看新聞，不敢『上網』，我們會失眠，會擔心，會流淚，就算睡上了一覺，都會在驚恐的噩夢中扎醒，心在淌血卻只能偷偷的落淚」，又提及兩個兒子在學校被同學排擠，老師教「警察是壞人」，社工也拒絕輔導警察子女。當你的枕邊人、父母、兄弟姊妹、子女是警察，每日目送他們出門口上班都要膽戰心驚，見到電視直播就要擔心遭圍毆的是至親，上網害怕隨時會見到自己和家人的私隱被網民起底公開。

香港是一個成熟的公民社會，市民有和平集會表達意見的權利，而警察的職責是維持公眾秩序，有法律及社會的權去執法。不過，仇警情緒近年在社會上如惡菌般迅速滋長，到近期的反修例運動更加如火山爆發。示威者，特別是年輕人將警察當是仇人般看待，出手之狠令人震驚。示威失控令香港變成民粹至上，失去法治，失去法律，最後必然沒有贏家，只有香港是輸家。而中國的競爭對手坐享漁人之利。

是時候輪到發動示威的人讓步

其實若示威者冷靜下來想想，政府就修例已作出了實質而重大的讓步，亦已承認修例工作完全失敗，從政治價碼來說，示威者應該收手，政治不是零和遊戲，只有一方贏盡，其他所有人都輸盡，所謂「得些好意須回手」，政府曾重大讓步，要政府徹底改革也不是一天半天可以得到的事。現在是時候輪到發動示威的人讓步了！

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]