洪錦鉉﹕做好自己 平復亂局

說法一：等到11月24日區議會選舉結束。2019年選民登記周期，選舉事務處共收到超過35萬份選民登記表，按452個選區計，平均每區增加超過770個選民。在金鐘大遊行後，反對派已在2019年區議會選舉定人定點取得更大進展，將遊行的「勝果」延續至投票日，是反對派所思考的。利用政治議題撕裂選民群體，是一種重要招數。這一招用得爐火純青的，是台灣民進黨，當中又以陳水扁為表表者。蔡英文也在香港修訂《逃犯條例》引起的暴亂中，民望獲益不小。

說法二：等到美中兩國明爭暗鬥，某一方戰敗。美國現在大力阻止中國實現民族復興，擔心「一哥」地位不保。貿易戰、科技戰等都被中國阻擋了下來，於是利用在香港搞「顏色革命」拖累中國，便是美國的重要棋子，而香港反對派也毫不避諱與美國政府接觸。若是如此，香港的亂還會持續一段時間，就算這次平靜了，未來還會有風波。

說法三：等到激進分子革命成功。在這些激進分子眼裏，「反送中」就是「反中」，暴亂是奪權的手段，眾多以不同理由參與遊行的人，是他們的籌碼。有一些人在網絡上鼓吹建立新政權，成立「新政權的臨時立法會」。如此一來，在7月1日大肆破壞立法會，及將金紫荊廣場的國旗換為黑色旗，看來就合乎他們的邏輯。對他們來說，這是難得的機會。

說法四：等到示威者的願望得到滿足。特區政府沒有回應遊行示威者提出的訴求，把行動進行到底是唯一的出路，迫使政府滿足他們的訴求。

說法五：等到政府推出市民滿意的政策。市民不滿政府施政的總爆發，以行動宣泄情緒。青年上位無望、買樓無望，的確，我身邊就有青年朋友因為樓價高、上樓問題而走出來；也曾聽聞，個人一無所有，香港亂、經濟差，對自己沒有什麼損失，所以有人樂見「攬炒」。

說法六：等到社交媒體去圈子化。社交媒體導致同質群分的圈子化，同一圈子的網友如同處在一玻璃密室。他們發出的聲音，產生迴音室效應，不斷在圈子裏激盪及倍增，令圈子裏的人以為他們代表了主流或真理，甚至互相認同。他們聽不進其他人的吶喊；就算聽到不同聲音，也會自我產生理由將之否定，甚至選擇相信「自己人」的話。當警方被冠以「黑警」，及一些關於警方的負面謠言在圈子裏流傳，仇警的激進行為將會持續。

平復亂局 需接觸、時機、耐性

各種說法並不是單一存在，更多的是交叉並存，且相互影響。若想平復亂局，也不是單一方法或個人能及，需要接觸、政策、時機、耐性……不想亂局持續的朋友，抱怨不能解決問題，先做我們個人可做的，心有底氣，打開胸襟，積極行動，團結可團結的，穩定可穩定的。

作者是香港青年時事評論員協會會董、城市智庫召集人

[洪錦鉉]