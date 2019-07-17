陳閱心﹕以善勝惡——勸警民復和

有一本書《翻天覆地一使徒》，記述公元第一世紀將基督信仰普及羅馬帝國的一代教父聖保祿（基督新教稱保羅）的生平事迹。這位宗教偉人用道德和智慧對待惡意傷害他的人，是化解如今警民對立僵局的一個範例。

《新約聖經》大約一半是保羅執筆的，其中在《哥林多後書》他說了這樣一段話：「我呼籲神給我的心作見證，我沒有往哥林多去是為要寬容你們。我們並不是轄管你們的信心、乃是幫助你們的快樂……我自己定了主意、再到你們那裏去、必須大家沒有憂愁。」這段話的背景，是在哥林多城的教會（由保羅嘔心瀝血栽培了幾年的教會）有一些人煽動教眾誤會、打擊、侮辱保羅（他們的恩師），致使彼此關係破裂，令保羅心碎。

然而在這樣混亂、充滿敵意的處境裏，保羅用大愛大智面對攻擊者，以「寬容、不轄管、竭力讓對方快樂」等原則，復和了彼此關係。「不轄管」的原則，乃威權者謙卑和自限的原則。保羅清楚知道，自己雖然是地位崇高的使徒，也是鬧事者的恩師，但絕不可傲慢地用權威壓人，不可忘記信眾只有一位主在天上，作為牧師他只是事奉上帝、服務眾人而已（正如高官也不應是騎在人民頭上的大老爺）。

保羅認定，沒有任何人是別人的主，每一個人在上帝面前都有自由和尊嚴，都要被尊重（包括尊重跟自己對抗者的自由和尊嚴），在對立處境中仍以大慈悲心控制住自己的憤怒，盡力讓對方快樂。

這叫仁者無敵，有兩方面意思。首先，是不看對立者為敵人，正如劉曉波在「最後陳述」說：「我沒有敵人。」善惡之戰中，敵人是邪惡，不是別人。第二，仁愛的力量巨大，是最犀利的兵器，正如在1982年電影《甘地》中，印度聖雄甘地勸告群情洶湧、高呼「復仇」的群眾時說：「I am asking you to fight! To fight against their anger, not to provoke it.」

保羅的原則，怎樣應用在今天的情境中？

必須給「以善勝惡」一個機會

示威者看着警察時，可否這樣想：「這些人其實也是同舟人，同樣面對歷史共業的無奈。他們在衝突中大概認為自己在盡職盡責而已。我們在示威時，應該叫他們也感覺被尊重，應該盡力讓警察的情緒平和放鬆下來。」

警察看着示威者時，可否這樣想：「這些人拚命追求自己心中的社會公義，看來大概都不是為了私利。紀律執法部隊，從來就應該政治中立。我們是公僕，職責只是保護他們在安全環境中表達訴求。他們許多都是年輕人，看上去就似是弟弟妹妹，如果我鹵莽打下去，他們會痛的，我也覺心痛的。」

以上的苦口婆心，是否太天真了？當武器狂揮的時候，當辱罵鋪天蓋地的時候，當偏見蒙住心眼的時候，對立雙方仍然可以寬容、尊重對方的尊嚴和自由，不忘記要令對方快樂嗎？然而，我們必須給「以善勝惡」一個機會，因為我們依然相信香港是一個優質的文明社會。

作者是大學前副校長

[陳閱心]