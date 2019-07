陳閱心﹕以善勝惡——勸警民復和

有一本書《翻天覆地一使徒》,記述公元第一世紀將基督信仰普及羅馬帝國的一代教父聖保祿(基督新教稱保羅)的生平事迹。這位宗教偉人用道德和智慧對待惡意傷害他的人,是化解如今警民對立僵局的一個範例。

《新約聖經》大約一半是保羅執筆的,其中在《哥林多後書》他說了這樣一段話:「我呼籲神給我的心作見證,我沒有往哥林多去是為要寬容你們。我們並不是轄管你們的信心、乃是幫助你們的快樂……我自己定了主意、再到你們那裏去、必須大家沒有憂愁。」這段話的背景,是在哥林多城的教會(由保羅嘔心瀝血栽培了幾年的教會)有一些人煽動教眾誤會、打擊、侮辱保羅(他們的恩師),致使彼此關係破裂,令保羅心碎。

然而在這樣混亂、充滿敵意的處境裏,保羅用大愛大智面對攻擊者,以「寬容、不轄管、竭力讓對方快樂」等原則,復和了彼此關係。「不轄管」的原則,乃威權者謙卑和自限的原則。保羅清楚知道,自己雖然是地位崇高的使徒,也是鬧事者的恩師,但絕不可傲慢地用權威壓人,不可忘記信眾只有一位主在天上,作為牧師他只是事奉上帝、服務眾人而已(正如高官也不應是騎在人民頭上的大老爺)。

保羅認定,沒有任何人是別人的主,每一個人在上帝面前都有自由和尊嚴,都要被尊重(包括尊重跟自己對抗者的自由和尊嚴),在對立處境中仍以大慈悲心控制住自己的憤怒,盡力讓對方快樂。

這叫仁者無敵,有兩方面意思。首先,是不看對立者為敵人,正如劉曉波在「最後陳述」說:「我沒有敵人。」善惡之戰中,敵人是邪惡,不是別人。第二,仁愛的力量巨大,是最犀利的兵器,正如在1982年電影《甘地》中,印度聖雄甘地勸告群情洶湧、高呼「復仇」的群眾時說:「I am asking you to fight! To fight against their anger, not to provoke it.」

保羅的原則,怎樣應用在今天的情境中?

必須給「以善勝惡」一個機會

示威者看着警察時,可否這樣想:「這些人其實也是同舟人,同樣面對歷史共業的無奈。他們在衝突中大概認為自己在盡職盡責而已。我們在示威時,應該叫他們也感覺被尊重,應該盡力讓警察的情緒平和放鬆下來。」

警察看着示威者時,可否這樣想:「這些人拚命追求自己心中的社會公義,看來大概都不是為了私利。紀律執法部隊,從來就應該政治中立。我們是公僕,職責只是保護他們在安全環境中表達訴求。他們許多都是年輕人,看上去就似是弟弟妹妹,如果我鹵莽打下去,他們會痛的,我也覺心痛的。」

以上的苦口婆心,是否太天真了?當武器狂揮的時候,當辱罵鋪天蓋地的時候,當偏見蒙住心眼的時候,對立雙方仍然可以寬容、尊重對方的尊嚴和自由,不忘記要令對方快樂嗎?然而,我們必須給「以善勝惡」一個機會,因為我們依然相信香港是一個優質的文明社會。

作者是大學前副校長

[陳閱心]