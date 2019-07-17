呂秉權﹕民意插底亮警號 北京、林鄭須回應

錯誤定性、失職中港官員卸責「顏色革命」、「政治問題不政治解決」，導致警民衝突升級，民眾互鬥無日無之，林鄭政府只好將整隊警隊擺上枱，做人肉擋箭牌，為無心無力解局的特區政府強力維穩，做不可能的任務。行政長官林鄭月娥口口聲聲說不出賣警隊，但將警隊做擋箭牌做磨心，其實一早已將這支世界級執法隊伍出賣得一乾二淨。

關鍵是北戴河會議

觀乎今後局勢發展，關鍵是暑期舉行的北戴河會議。一眾中央領導人和中共高層，預料將討論如何解決香港問題，希望不會愈來愈硬。目前北京派了大量人馬來港「收風」，如果北京當局能真正傾聽民意，相信對處理問題大有幫助。

由鍾庭耀博士主理的香港民意研究所（前身為港大民意研究計劃），近日公布了最新一輪特首和高官民望調查，有助各界了解香港當前局勢。筆者聚焦特首林鄭月娥的評分，與歷任特首的最高、最低民望比較（見表）。

歷任特首上任時，都有較高民望，按評分高低，順序依次為曾蔭權（72.3分）、董建華（67.7分）、林鄭月娥（61.1分）、梁振英（52.6分）。之後，各特首的民望都呈下降趨勢，董建華平均下降；曾蔭權升升降降、橫行、下降；梁振英偶有反彈，橫行探底；林鄭月娥則跌得最急。

最低評分方面，4名特首依次為林鄭月娥（32.8分）、董建華（36.2分）、梁振英（37分）、曾蔭權（39.3分）。林鄭月娥的評分之低，破了歷任特首之最。

在消耗民意方面，由最高評分到最低評分，董建華用了大約6年，曾蔭權用了大約7年，梁振英用了4年半，林鄭月娥只需2年。林鄭月娥比最差時候的董建華、最差時候的梁振英，還要低分！

這些低民望信號出現後，歷任特首幾乎都曾出現過一些重大事件，包括董建華1年多後腳痛落台、梁振英宣布不連任等。

林鄭月娥民望破眾特首之底，及創短時間消磨民意之最，是非常危險的警號。北京實在有必要順應民意，大刀闊斧處理問題，不要因處理不當、對抗民意而禍連中央。

2016年底，時任港澳辦主任王光亞講特首四大條件，分別是「愛國愛港、有管治能力、中央信任、港人擁護」。對林鄭月娥而言，以上4項，「愛國愛港」是不變恆數；「港人擁護」已破產；「有管治能力」已變無能為力；只餘盲撐的「中央信任」。但無管治能力、港人不信任，中央對林鄭月娥的信任還有何基礎？

2005年董建華下台前洞悉先機的「福建幫」，其元老級人馬盧文端7月12日在《明報》撰文指，特首是否下台取決於多個因素：主流民意取向、特首本人意願、是否有合適接替人選、中央態度。

希望中央能順應主流民意，造就適當人選，成全特首意願，為全香港700萬人做一件好事。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]