歐陽五：以「桃李芬芳」取代「超國民待遇」

改革開放之初，內地曾給予外資企業「超國民待遇」，以吸引外商投資。這項看似對本地不利的不平等制度，最終帶來了內地經濟高速發展和市場經濟迅速成長。經濟以外的「超待」，似乎也是相同邏輯：內地的開放需求決定其希望被更多外國人了解，這些「超待」則是一種策略性的吸引。

然而歡迎歸歡迎，正如經濟領域的「超國民待遇」業已退出歷史舞台，其他方面的「超待」如今也應隨着內地開放程度提升而退出了。從該事件的網絡輿論和官媒反應來看，實際上內地對「超待」退出的認知已有了共識。

應在制度上體現平常心對待外國人

一個國家從單一化社會走向國際化、多元化社會，總要經歷管理理念和民眾心態上的調整。內地正處其中，正開始習慣與外界打交道，以平常心來對待外國人。這種平常心不應只是心態上的，也應在制度上有所體現。

首先，加強涉外行政管理能力，提升管理理念。

中國有「外事無小事」的傳統，各部門處理涉外事務時都慎之又慎，避重就輕。同時，一些部門的行政能力也有局限。曾有中國公安大學教授表示：「一線執法人員對國際法掌握不夠，外語的溝通能力、詢問能力也不強，客觀因素決定在遇到涉外案件有畏難心理。」

隨着內地開放程度提升，涉外行政管理、執法將常態化。因此，更應注重相關管理能力的提升，如在涉外執法上形成統一共識和標準，作為一線執法人員的操作指南，同時明確管理嚴格、服務完善的涉外行政理念。

「外事無小事」，對今天的中國更是如此。作為舉世矚目的大國，中國如何對待境內外國人，是體現其治理理念、行政能力甚至國家形象的重要方面。

近年來內地開始注重涉外行政管理，2013年《中華人民共和國出境入境管理法》更加明確並完善境外人員相關條款。為境外人士辦理工作居住證，納入統一社保管理，並簡化行政流程。同時，也清理「三非」（非法入境、非法居留、非法工作）外國人，對涉外刑事案件同樣絕不姑息。

其次，不因當前留學生存在的問題而拒絕外來人員。

以平常心態對待外國人，意味不崇洋媚外，也不帶傲慢與偏見。吸引外國留學生來華學習，對開闊內地學生視野、提升高校國際化水準，以及國家間的人文交流都意義重大。雖眼下存在一些問題，但也應看到長遠收益，促其修正而非給予否定。

香港高校推行國際化的開端，也曾遭質疑，被指佔用港人教育資源等。然而，國際化腳步沒有因此停下。近年來香港高校的國際排名提升速度驚人。最終收穫是港生的國際眼界，以及香港這座城市的持續吸引力。

第三，以文化、經濟上的吸引力，應取代「超國民待遇」。

「桃李不言，下自成蹊」。市場吸引外資，應注重優化營商環境；高校吸引留學生，應注重提升教學品質；社會吸引外國人，也不應只用「友好」這樣的模糊、單薄、富有彈性的概念，而是建立更具法治精神、更有明確規則的社會環境。上海交通警依法處罰NBA球星夏登，獲得網絡輿論讚譽，同時也得到夏登本人的認可和敬意，便是這一例證。

以「桃李芬芳」而非「超國民待遇」來吸引外國人，如今的中國應有這種自信。

作者是時事評論員

[歐陽五]