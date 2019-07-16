劉進圖：內地思維治港 後患無窮

特首自始至終不肯講「撤回」兩字，唯一解釋是「撤回」乃示威者用語，講了就等於答應示威者訴求，在政府與示威者的鬥爭中輸掉話語權，變相鼓勵民眾上街抗爭。這不是港人的邏輯，卻是親北京媒體宣揚的內地官場規則。

特首自始至終不肯做獨立調查，哪怕政壇左、中、右各方元老級人物統統出來呼籲，也堅決不做。唯一解釋是，獨立調查的範圍無可避免會包括警隊執法手段，假如答應了，就會被視為向示威者妥協，出賣替政權打壓示威者的警員，令警隊無法絕對效忠以維護政權穩定。這不是香港一貫的管治邏輯，卻是親建制陣營深信不疑的內地官場規則。

特首自始至終不肯撤銷6．12當天對暴動和暴徒的陳述，而警隊的執法策略也不再沿用多年來管理遊行集會那一套防禦策略，一時刻意扮演弱者棄守議會，誘示威者中伏；一時採用三面包抄戰略，逼示威者狹路相逢困獸鬥，甚至趕示威者進大型商場打埋身巷戰。這些前所未見的戰略，完全不符合香港一貫的管治邏輯。唯一解釋是要逼示威者做暴徒，證明特首的暴動說法正確，證明這是一場外國勢力策動的顏色革命。這是建制派連日來不斷重複的內地官媒口徑。

不正視原因對症下藥 局勢不可能緩和

很明顯，「港人治港」已徹底變形走樣，內地官場思維正全面主導香港政局。按照內地思維，警隊是替政權服務的維穩工具，必然站在示威民眾的對立面，即使因此被民眾敵視憎恨，也絕對不能手軟。什麼警民互信、警隊政治中立、警隊專業聲譽與公信力，在尖銳的政治鬥爭中統統要丟棄。這就是7．7旺角、7．13上水、7．14沙田3次和平遊行，最終都演變成嚴重警民衝突的根本原因。不正視這個原因來對症下藥，讓警隊恢復政治中立和文明執法，衝突局勢就不可能緩和。

社會衝突持續下去，會有什麼後果？北京的當權者必須知道，資金是會移動的，從動盪的地方移去穩定的地方。香港過去數月已出現緩慢的資金外流，社會衝突若不降溫，香港就會逐漸失去金融集資的功能，變成走資中心。等到資金外流觸發金融及經濟危機時，要挽救就來不及了。

作者是資深傳媒人

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[劉進圖]