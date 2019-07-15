葉兆輝、張鳳儀：破解精神健康疫症

社會氛圍負面 牽動市民情緒

自殺從來都不是單一因素引致的。通常「保護因素」比「危險因素」多而堅穩，一般人都不會選擇自殺來解決困擾。「保護因素」和「危險因素」都包括有生理、心理、認知，及環境等層面，而社會氛圍是負面的話，都會牽動市民負面情緒。就算不是積極參與社會運動的一分子，每天坐在電視機前，經常瀏覽社交媒體、討論區的，都會不斷看到兩極化、對立、仇視的文字，這都會引起許多不安、驚恐、憤怒、煩躁、埋怨、沮喪、失望等負面情緒。一旦精神狀况長時間處於負面繃緊時，身心病就會不期然出現，如睡眠質素和食欲都會減低，以至出現腸胃疾病、頭痛等徵狀。不好好正視及適時處理，有機會引發焦慮、抑鬱症等情緒病。

港大防止自殺研究中心有份參與的賽馬會青少年網上情緒支援平台「Open噏」，提供24小時網上輔導服務。而近期情緒求助個案急增，由以前每日約60宗增至近300宗，求助者均表示感到無奈、絕望、無助。另外，外展社工亦反映過去一個月需跟進有自殺傾向之案例增加，而且每一個晚上，各區都有企圖自殺個案發生。有前線社工坦然表達，好多企圖自殺個案都有不同程度的情緒病紀錄，結集現時負面氛圍，負面情緒再次被挑起，就出現了自殺念頭。他們日以繼夜、無間斷地工作，也是為保護年輕人生命。

另外不得不提的是媒體工作。在數碼化年代，人人都可以隨時上線，追蹤不斷更新的新聞片段、討論區熱門議題，甚至透過自己的社交媒體廣傳不同信息。媒體就如雙刃劍，一方面令我們隨時掌握時事脈搏，另一方面也是一個催化劑，特別是負面新聞，經過媒體傳達，有時會糟糕多了。

在報道自殺新聞的指引上，2017年世界衛生組織列舉了最新指引，如不應大幅報道、不可放於頭版、不應使用煽情手法及字眼去報道、不應尊崇自殺行為、不應猜測自殺動機、不宜歸咎單一成因，就算遺書所述，也不一定是全部原因，因為自殺成因複雜；還有避免用相片、影片或在網絡文章附上有關新聞之連結。然而有媒體為了引起公眾注意，往往忘記這些操守，大事報道，用了「英雄化」、「烈士」等美化自殺行為，甚或把死者死因歸納為政治訴求。這些不實的報道，早已有研究證明會加劇自殺模仿效應，令一眾本身精神狀况不穩的市民，或心智不成熟的人會誤以為自殺可以是一個解決問題的方式、達至訴求的策略。有網民亦於自己的社交媒體對他人私隱「起底」，表面是彰顯「公義」，實質是網絡欺凌。不幸地，有不少警務人員甚至其家屬，都被辱罵，被揭露私隱。

一個文明的香港，為何現在要倒退，解決問題用上辱罵、動武、私刑，放上網上平台公審，傳播着仇恨、憤怒的種子，影響了全港市民的精神狀况？

作為一個負責任的香港人、一個文明的香港人，都不想香港大倒退，宣揚「誰大誰惡誰正確」的信息。如果我們都不能謹守自己言行，只隨己意而行，港人一向引以為傲的美德如熱愛和平、法治精神、彼此尊重、多元社會文化就會隨流失去，賠上了廣大市民的精神健康甚至性命。這樣又何苦呢？

港大醫學院院長形容社會正瀰漫「精神健康疫症」。根據傳染病學模型，需要疫症結束，務必使感染者的平均再生人數（mean reproductive number）少於1，即是每個受感染的人，不產生多一個受感染的人，那疫症就能受控制和被消滅。這「平均再生人數」的估算，在乎易感性（susceptibility）、感染性（infectivity）和去除率（removal rate）。要令傳染病受控，一定要減少易感性，要加強自己本身的抗逆力；減少感染性，使受感染者減少與其他人接觸，發放負面情緒，影響別人；還要加強去除率，務使受感染者盡快康復，不會繼續傳染其他人。所以，每一名市民（包括感染者和未被感染者）的情况和行為，都可以影響疫症發展。那麼請各方高抬貴手，關愛自己和別人，不要破壞這個彈丸之地。

大家多行一步 打破困局

最近各區設「連儂牆」，原本是一個很好的主意讓公眾有機會和平、理性、非暴力地表達意見和感受。但很可惜，不同意見人士的對陣，展開了另一戰場，製造更多發生衝突的機會，警方再次被捲入其中。敬請各方人士明白，若只將混亂情况歸咎一方，再次挑起爭端和彼此仇恨，如果這樣下去，情况變得令人擔憂，也正是中了一些心懷不軌的人的詭計。大家都需多行一步，打破現在的困局！

作者葉兆輝是香港大學防止自殺研究中心總監，張鳳儀是香港大學防止自殺研究中心培訓顧問

[葉兆輝、張鳳儀]