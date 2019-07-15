觀點
林泉忠

筆陣

下一篇

筆陣：重啟政改 打開「三贏」「五利」新局面 ／文：林泉忠

【明報文章】香港因修訂《逃犯條例》引發「反送中」運動，並不因林鄭月娥政府讓步、擱置修例而停止。社會依然爭議不斷，反對運動不僅出現「遍地開花」新形態，年輕人抗爭手法更呈多元發展趨勢。

上 / 下一篇新聞