吳壁堅﹕改革通識須一併檢討課程與考評

筆者對諮詢文件的構思予以肯定，尤其是在文件提及本科「內容籠統，概念模糊」的描述深有同感；而問題的產生並非本科沒有課程，而是考評因素導致本科課程與概念變得模糊不清。本科是以議題為本，學校所選用、討論的學科內容有很大的不一致性，導致學校之間差異極大，也難保證學生是否有相對一致的學習內容。

考評致課程內容籠統失焦

一直以來，本科是以「通識概念」作為規範本科教學的一大元素。課程發展處雖曾推出通識科課程資源冊，嘗試規範一些通識概念，所以課程與概念本身存在，但考評局是否跟從這些概念或課程規範，並加以無限延伸，則又是另一回事。例如在「今日香港」單元，資源冊嘗試列舉13個與本單元相關概念，其實對學生學習甚有幫助。

問題是，考評局在設題時並不單純地考核這些相關概念。例如2016年卷一第二題問及香港與全球競爭力關係時，將「代表性」、「互相依賴」也說成是一種概念，2018年又加入了「參與」，這就令師生無所適從。先撇除上述專有名詞是否概念不論，老師面對這種情况，只能聽從考評局要求，而不斷在本科課程加入這些「概念」。這引伸一個問題，就是評核究竟是考核學生是否習得課程內容，還是主導了課程內容，變成評估才是整個課程的中心？諮詢文件並未觸及考評問題，筆者是滿有遺憾的，尤其是通識科，更是考評導致課程內容籠統和失焦的原因，必須加以改革。

諮詢文件另一爭議點，是學生自由選修獨立專題探究（IES）的問題。不少教師對此提出質疑，認為IES是自主學習重心，是通識教育核心價值。筆者不反對這種論調，但須釐清重要的問題，是自主學習、明辨思維等是貫穿整個新高中學制，任何一科也需要，亦能夠培育這些共通能力。當然，IES可能較容易達至這些效果，但不代表不選修IES，並不能得到這樣學習成果。

重點是學生選擇權及多元出路

現實是通識的改革必須放進整個諮詢文件的思維，才能有較理性的討論。是次諮詢重點，其實是學生的選擇權及多元出路。核心科目佔課時過多，導致學生難以選擇其他選修科或應用學習課程，是業界共識。不少學生視IES為苦差，尤其是一些低組別學校更是如此。正如筆者面對的學生一樣，IES是令他們望而卻步的工作；若有選擇，他們必定不想處理。難道只為令學生得到所謂自主學習經歷，而漠視他們希望釋放空間及多元出路的需要？若是如此，則又變成評核主導學習的情况。

至於將不選修IES的學生公開試最高成績定為4級，也是合理做法，因不選修IES的學生其實佔用的課時會減少，沒有理由他們的公開試成績能與修讀完整通識課程的學生睇齊。事實上，新高中學制並不是單純的大學入學試，很多學生完成課程後可能會修讀副學士、高級文憑，又或投身紀律部隊，故此最高4級是較合適做法。

有人認為，現行考評機制也能令一些不做IES的考生獲5級成績。筆者沒有相關數據，不能妄下評論，但若現行機制下有學生欠交IES的話，據筆者觀察，這類學生多是水平較弱而且學習動機較差，當無可能在欠交IES之下能拿取5級成績，還請考評局指正。所以將分數限制在最高4級，也是合理建議。

通識的改革必須將課程與考評一併檢討，才能較為妥善地處理。若非如此，評核主導學習的情况就會繼續出現，仍會被坊間認為是「內容籠統，概念模糊」。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「評核促進學習還是評核主導學習？對課程諮詢文件的一點意見」）

作者是將軍澳香島中學通識教育科主任

[吳壁堅]