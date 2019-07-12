盧文端﹕中央冀林鄭攜手各界重新出發

中央冀香港穩定政局

雖然反修例大遊行一再提出「林鄭下台」口號，但主流民意並不完全認同，終院前首席法官李國能這段話比較有代表性：「特首已為政府處理事件的手法真誠道歉，應給她機會繼續服務社會。我尊重特首，因她有堅定不移服務公眾的決心。」其實香港社會許多有識之士都明白，要找一名接替特首的合適人選並即時另組一個執政團隊，絕非易事。大家也留意到，反修例的組織也陸續放棄「林鄭下台」訴求。

從中央層面來看，支持林鄭留任絕不是有人所說的「面子」問題，而是有實質理由：

其一，中央一直認為港府此次提出與移交逃犯相關的條例修訂工作，既有利於處理有關香港居民涉嫌在台灣殺人案的移交審判問題，又有利於堵塞現有法律制度漏洞，彰顯社會公義，具有正當性和必要性。至今為止，中央也沒有否定港府提出修例的這個「初心」。

其二，林鄭特首上任兩年來始終秉持「志不求易、事不避難」的原則，帶領政府依法施政、積極作為，中央對此一直予以高度肯定和充分信任。林鄭宣布停止修例後，港澳辦和中聯辦發表談話都表達了中央的這個態度。

其三，中央希望香港政局盡早穩定下來。中央認為林鄭仍是帶領各界穩定政局、解決深層次矛盾的適當人選。中央也相信林鄭會用新的施政作風來回應市民對經濟、民生各方面訴求，逐步解決社會深層次矛盾，為香港尋找出路。

社會動盪不安 年輕人是受害者

中央也清楚知道，反修例引發的風波將本港潛在的經濟民生深層次矛盾和怨氣一次過爆發出來。香港經濟民生方面的困局，構成了反修例風波的最基本社會土壤。香港不僅樓價位居全球最難負擔城市之首，而且是發達經濟體中貧富懸殊最嚴重的地區。市民安居難，年輕人置業難、向上流動難，長者養老難。市民如果看不到希望，難免對政府不滿，產生反社會情緒。國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國20周年講話中指出，發展是永恆的主題，是香港立身之本，也是解決香港各種問題的金鑰匙。中央希望港府聚焦發展，解決香港經濟民生深層次矛盾。

令人擔心的是反修例示威「遍地開花」，旅遊、零售首當其衝。有旅遊業界稱暑期訪港團預訂跌兩至三成，個別市場生意額跌五成，而6月酒店整體入住率跌約5%，金鐘、灣仔一帶酒店跌幅更逾10%；有珠寶店上月生意額亦跌一成。環球經濟風高浪急，香港經濟現下滑趨勢，若任由擾亂經濟民生的示威衝擊行動持續，不僅遊客減少，投資者更不敢來，經濟增長乏力，失業率上升，年輕人找不到工作，必然身受其害。中央希望香港各界放下紛爭，多釋放理性聲音，盡快穩定下來，為解決市民面對的種種困難營造良好社會環境。

泛民是否要逼中央收緊對港政策？

整個反修例風波中，中央表現出極大包容。然而一些泛民人士卻將中央的包容大度視為「軟弱可欺」，得寸進尺，鼓動示威者無底線衝擊，沒完沒了鬧騰。對此，內地一些民眾有不滿情緒，在香港、內地以至海外都有人提出這樣的質問和警示：泛民是不是要逼迫中央收緊對港政策？泛民到2047年之後還想不想要一國兩制？事實上，一國兩制是包括泛民在內的香港社會各方面人士的最大公約數，是大家的共同利益所在。泛民如果對一國兩制還有期待的話，就應重視這方面的質問和警示，適可而止，讓香港政局穩定下來。這符合大家的共同利益。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]