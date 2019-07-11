黎恩灝﹕聽聽佔領者的心聲

佔領立法會的青年心聲，及其為何以身犯險，早已見諸他們當晚發表的宣言（註）。我想，與其跟隨社會賢達「譴責暴力」、「踩多一腳」，倒不如好好將佔領者的聲音，從網絡帶到公眾輿論。

佔領者開首明言：「我們是一群來自民間的示威者。萬不得已，我們並不想走上以身對抗暴政的路，以佔領香港特區政府立法會作為我們談判的籌碼；但滿口謊言、滿口歪理的政府卻無意回應香港人不斷走上街的訴求。我們只好以公義、良知，以及對香港、對香港人無窮無盡的愛，去抗衡橫蠻的政府。」

佔立會因政府拒應訴求 代價巨大仍有價值

對佔領者而言，民眾愛港犯禁，正是特區政府一直拒聽民意，拒應訴求的結果：「香港特區政府成立至今22年，政經民生每况愈下。現任特首林鄭月娥上台後，情况變本加厲，更漠視民間逾百萬民意，推出『送中惡法』。市民於6月起前仆後繼，各盡其力，或和平、或理性、或奮勇、或受傷流血，以一顆熱愛香港之心，懇求政府撤回修例，而政府置若罔聞，不諳民情，竟置香港大眾於不顧，甚至以民為敵。」

對佔領者而言，選擇佔領立法會，即使將來要承受巨大代價，仍然是有價值。他們認為：「現任特區政府已非以港人行先，為使政府聆聽港人聲音，我等市民不得不進行各種佔領、不合作運動，乃至今日（編者按：7月1日）佔領立法會行動。社會或對我等佔領者有所批評，但追本溯源？社會撕裂之誘因為何？民怨每日俱增之本源為何？香港何辜？香港人何以被追逼至此？我等港人沒有武裝，沒有暴力，只能以秉持正義於心，無畏無懼，奮勇向正。希望香港政府能及時回首，重回正軌。」

最後，佔領者延續、更新6月以來民間五大訴求──「徹底撤回修例；收回『暴動』定義；撤銷對該晚所有『反送中』抗爭者控罪；徹底追究警隊濫權情况；以行政命令解散立法會，立即實行雙真普選」。最後一項，取代了早前民陣要求林鄭特首問責下台的訴求。佔領者深知問題的根源，正是政制不民主。儘管今日的中央政府，容許重啟政改機會微乎其微，但佔領者的心思，明顯不是受政治現實束縛，而是不惜背負刑責代價，令運動有交易目標（transactional goal）之餘，加入轉化社會的目標（transformational goal），使運動的訴求，不止為解決燃眉之急，同時接駁、延續香港人30多年來爭取普選的民主運動。

盼質疑苛責外 能對佔領者多一份理解

我無意美化或英雄化佔領立法會的市民。部分佔領者毁壞大樓電子系統和保安設施，實不應為，亦不必為之；但他們一旦被捕定罪，將要面對極長年期監禁。他們經過深思熟慮，仍然選擇透過激進的象徵式行動（symbolic action）如塗鴉，突顯政制的粗暴和今日議會的荒謬。他們付出人生代價之大，外間大力譴責，又是否落井下石？

我只希望，讀者了解佔領者的心聲後，在質疑、苛責之外，能夠多一份理解：沒有實質的制度改革和官員問責，如何說服青年人去為政府粉飾太平？

註：佔領者當晚宣言全文，請參閱網址﹕bit.ly/2Ns1a9E

作者是倫敦大學亞非學院博士候選人

[黎恩灝]