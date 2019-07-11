黃偉豪﹕低智與離地——修逃犯例失敗背後的管治問題

制訂改變現狀政策 必受支持現狀者反對

在公共政策理論上，對後世影響最深的經典著作之一，莫過於Charles Lindblom寫於1959年，名為〈漸進調適的科學〉（The Science of "Muddling Through"；註1）的學術論文。它開創了公共政策重要學派之一，「漸進主義」（incrementalism）的先河。簡單來說，這學派認為社會現狀（status quo）是一個平衡點（equilibrium），任何嘗試改變現狀的政策，其實也是在轉變這個平衡點，必然受到支持現狀的既得利益者反對。

這個分析為公共政策制訂帶來兩個重大啓示。第一，是一個新政策的成敗，除了是基於它的實質內容外，也必須考慮它對不同持份者（stakeholder）和利益團體（interest group）的影響。一個政策若一次過動搖的人士及利益太多，必定遭強烈反對而失敗收場。順理成章的第二個啓示是，一個合理及適當的政策應以「漸進主義」形式進行，以免受政策影響的層面太闊、太大，最終換來社會上大規模反對，失敗收場。

在同一個基礎上，另一位公共政策學者James Q. Wilson作了一個重大補充（註2），就是一個政策的影響可以分成利益（benefit）和成本（cost）兩方面。從一個政策設計的角度出發，一個成功的政策就是要把利益集中（concentrated）在較少數的團體上，而成本就應是分散（dispersed）於社會較多人上。理由十分簡單：因為利益是高度集中，受惠的人自然有極大動機支持政策；相反，由於付出成本是分散於社會眾多人士之上，每人平均要付出的成本並不多，企出來反對政策的動機也不大，加上本身不屬同一組織，大家互不相識甚至是素未謀面，要團結起來反對政策便變得難上加難。

低智：完全違反公共政策制訂常識

令人驚訝的是，逃犯條例修訂完全違反了以上一切，堪稱是失敗政策的完美示範。可以在修例中得益的人，我們唯一想起的只有台灣殺人案的受害者家人。但因現行制度也能處理這個案，修例便可以被視為極端至只有特首一人最受惠的一人政策，以向中央顯示她的忠誠與能力。而政府在推銷修例中，經常提及的「填補現有制度漏洞」及「防止香港成為逃犯天堂」，相信香港大部分人也想不出有什麼人受到以上兩個問題影響。事實上以上的情况，包括香港會成為「逃犯天堂」的理據，在政府未提出修例前，均甚少有人提及。

當修訂逃犯條例受惠的人是少至不合情理，甚至只有一個，受害人卻史無前例地眾多，完全違反「漸進主義」和政策設計的精神。因為對內地司法制度缺乏信心，即使沒有犯罪，甚至沒有踏足內地，也無人能確保不會被移交內地受審，可謂人人自危、無人倖免。在利益與成本分佈上，修例也完全違反理論。它的成本不是平均地用極少的分量分佈在每個人身上，而是每個人均要承擔失去自己財產和自由的巨大風險。這造成極大的誘因使人人企出來反對修例，令反修例運動一呼百應，全社會也被迫動員起來。

毫無疑問，政府在整個過程中的言行及處理方式，也加劇了以上兩個導致政策失敗的主要因素：受政策負面影響的人數，及每人所負擔的成本。例如政府容許警方使用過大武力鎮壓，又出言侮辱別人宗教如「叫你耶穌落嚟見我」的言論，這使教徒和同情學生及年輕人的市民十分憤怒。此外在衝突過後，特首竟用「母親」身分來評論事件，更是火上加油，得罪了一眾母親。除此以外，包括了外國傳媒的記者在採訪過程中遇到的不禮貌，甚至是暴力對待，及特首在接見外國使節時的高傲，表示對手已有既定立場，也使事件繼續升溫，鼓勵更多人加入反修例運動。

離地：非典型政務官性格闖出大禍

如果完全違反公共政策制訂的基本常識是「低智」表現的時候，脫離民情、破天荒地激發了200萬人上街，便一定是「離地」的問題。特首的離地，早在她競選特首期間已見痕迹，包括不懂買廁紙、不懂用八達通等。這些問題，加上今次立法，均反映了她既不了解市民生活，亦不重視他們意見的雙重問題。

林鄭月娥是政務官出身，而根據筆者研究，政務官制度是港英政府管治香港的殖民地政治神話的重要支柱之一（註3）。沒有民主，便更需順應民意；而了解民生、體恤民情，正正是政務官強項之一，使香港在一個封閉的政治制度下，仍奇蹟地得到政治穩定。可是，一向標榜「好打得」的林鄭月娥卻不是一個典型的政務官。她的事業，是在中英爭拗等政治鬥爭中建立。她步步高陞、平步青雲的秘訣，不是建立共識、凝聚社會力量，而是在一個縱容她的上司下力排眾議的執行能力。結果，這種非典型政務官的性格及風格，便闖出了今天這個大禍。

港管治制度：缺乏問責「偽精英主義」

低智與離地，顯示了香港目前採用的管治制度根本是一個缺乏問責的「偽精英主義」。有權制訂政策的人並沒有相關知識和技巧，只可以被視作當權者而非精英。他們更誤把權力（power）當成權威（authority），前者只依賴警方武力，後者則有民心支持。只有一個得民心的政府，才能有認受性（legitimacy），得到政治穩定。但由於當權者毋須向市民問責，可以盡情離地，自然也缺乏學習動機，改善管治能力，形成了今天香港面對的一個管治死局的惡性循環。而除非有制度性的改革出現，否則這個循環仍會不斷繼續。

註1：Lindblom, Charles. (1959). "The Science of 'Muddling Through'." Public Administration Review, 19(2): 79-88.

註2：Wilson, James Q., ed. (1982). The Politics of Regulation. NY: Basic Books.

註3：Wong, Wilson. (2003). "From a British-style administrative state to a Chinese-style political state: civil service reforms in Hong Kong after the transfer of sovereignty." Working Paper. Center for Northeast Asian Policy Studies, The Brookings Institution, USA.

作者是香港中文大學公共政策研究中心副主任

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真：2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則；如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投；若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[黃偉豪]