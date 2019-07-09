歐陽五：「垃圾焦慮」考驗生活升級智慧

內地風風火火地推動垃圾分類，似乎很突然，但實際不然。自2000年始，內地就將北京、上海、廣州、深圳等8個城市設定為推行垃圾分類的試點城市。但近20年過去，成效不彰，分類垃圾桶有名無實地立於城市社區內，居民還是將垃圾一桶混投。

這不能單純地責怪民眾意識不強，而是政府相關機構在前端的宣傳力度與後端垃圾分類處理環節，都做得不到位。長期以來，內地儘管有提倡垃圾分類，但垃圾分類的好處、如何分類垃圾等相關知識，都宣傳薄弱。民眾只是一知半解，自然分類垃圾的動力不足。而即便居民分類了垃圾，清運機構卻還是將各類垃圾一車混裝拉走，這也讓居民覺得自己的前期分類舉動毫無意義。

而此番以上海為先，繼而將傳導全國的垃圾分類大陣勢，也證明了政府的作為，對這一民生改革所能發揮的巨大推動力——先有習近平在上月初對垃圾分類工作做出指示，後有9個部委聯合發出通知，決定加大力度推動垃圾分類工作，隨後多地「一把手」親自督導相關工作及法律條文的建立。坊間謂：老大難老大難，老大一管就不難。

喜歡精緻生活的上海人，現今都在精細地分類垃圾。但多年的生活積習被強制改變，分類垃圾所要付出的時間成本與「不方便」，都令不少怨言充斥於各社交媒體上。內地其他城市的人們也「觀望」着上海，因為今年內地還有46個城市將全面啟動生活垃圾分類工作。看到上海垃圾分類的「麻煩」，其他城市的市民，也平添了幾分「垃圾焦慮」。

從現在上海的情形來看，作為現代文明的新時尚，儘管有「不便」，但多數人還是願意支持垃圾分類，支持生活品質升級，然而仍有不少「違規」現象出現。當然，要形成居民普遍的分類垃圾習慣，決非一時之功。即便如日本、德國這樣的發達國家，也經歷過40年以上垃圾分類的社會培養。不過，現在上海靠志願者監督、政府罰款，在垃圾桶旁「嚴防死守」來對付「違規」現象，其投入的人力財物，在全國能否複製，且能堅持多長時間，都令筆者有不小的問號。

政府須有所作為 化解民眾焦慮

民眾普遍有「垃圾焦慮」甚至有「違規」現象，一定是操作的某一環節還存在問題。如何調動民眾分類垃圾的主動性，讓垃圾分類操作更有效，讓民眾投放更便利，很多細節還需要民間智慧與市場調節。而各級政府在其間必須有所作為，主導與推動「垃圾焦慮」的化解，才不會令垃圾分類的效果未如人意，甚至半途而廢。

作者是時事評論員

[歐陽五]