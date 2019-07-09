智經研究中心：重建職專教育階梯 讓青年乘夢啟航

昔日本地中學分為「文法中學」、「工業中學」及「職業先修學校」。隨着後兩者擴展至預科程度，加上受「工字不出頭」思想影響，職業教育漸被標籤為次等。現時學生完成3年初中教育後，可選擇新高中課程，或職業教育及培訓機構開辦的「職業導向教育」課程。選擇前者的學生可報考DSE，除了傳統的甲類高中科目，學生也可修讀着重實用學習元素的乙類應用學習科目，例如室內設計。

觀乎現時社會狀况，政府亟需設法令職專教育「翻身」。據統計處資料，15至19歲青少年去年失業率為10.2%，較其他年齡組別介乎1.9%至2.5%為高。同時部分行業空缺率偏高，長者住宿照顧服務業及酒店業於去年12月的相關比率分別為10%及5%。以酒店業為例，即使薪酬待遇不俗，很多年輕人仍抗拒入行。

另一方面，據考評局數據，去年有近1.7萬人未能在DSE考獲副學位課程入學要求的成績，即於5科甲類學科包括中國語文及英國語文科在內，取得2級或以上。這批考生亦可選擇修讀基礎文憑等課程，或選擇到海外升學。至於決定出外工作的考生，則可修讀職業培訓課程。以酒店業為例，職業訓練局提供多個課程，包括職專文憑（酒店學）、酒店及餐飲業管理高級文憑。然而，這些課目始終不算受年輕人歡迎。

為推廣職專教育，去年政府成立「推廣職專教育專責小組」（小組），小組早前已發表諮詢文件。文件指出，去年一項調查發現，54%受訪學生認為職專教育是具價值的升學選擇，但有興趣修讀的只有20.7%；最多學生不選讀的原因是「他們的學業成績足以讓他們升讀其他更好的課程」。

建議一：提升資歷認可 增向上流動資本

所謂「更好的課程」，或可理解為更具認受性的資歷。小組指出，加拿大、芬蘭等國家已為學生提供不少職專學位課程，及頒授「技術學士學位」或「理工學位」資歷，建議探討在學位程度發展專業職業資歷。

參考小組報告，不難理解建議的大方向是希望確立職專教育在高等教育制度中的地位，讓修讀的青年在仕途上更具競爭力。智經研究中心早年發表的《激發原動力 開拓新思維 助青年 闖出一片天》研究報告亦發現學歷仍是向上流動的重要資本。但究竟如何才可推動年輕人接受職專教育，甚至在投身職場後重返校園修讀與職專有關的學科呢？

2017年智經發表《職業專才 築夢未來》研究報告（職業專才報告）指出，目前資歷架構不止涵蓋學術教育和培訓所得的資歷，還設有「過往資歷認可」機制，讓有意進修的人把工作崗位上所累積的知識和經驗，透過評核轉化為「資歷學分」。智經因此建議確立以認可的「工作資歷」作為入學資格，讓具備工作資歷的青年有銜接高等教育的機會。

建議二：應用學習變3年制 改變參照評級增認受性

另外考評局數字顯示，近5年DSE平均只有6.15%考生選修應用學習科目。文件認為，應吸引學生報讀與職專有關的應用學習科目，令他們能在中學階段接觸職專教育。

智經在職業專才報告中就應用學習課程提出多項建議，例如在現時兩年制的應用學習科目上，額外增加一年選修實習課程，並提前至中四選修，讓發現自己不適合有關課程的學生在中四或中五退修，專注學術發展；第二，現時乙類應用學習科目的最高評級只為「4」，智經建議改進科目評級制度，使其參照評級與其他選修科看齊。

智經與小組也一致認同，在初中階段讓學生接觸職專教育信息的重要，故提出學校在中三增設「初中職業體驗」課程，內容包括導引課程、工作體驗等。

建議三：推動「雙核心」制度 吸引學生多方面發展

為了讓學習階梯更具彈性，並迎合本港對資訊科技業界的人力需求，智經建議設立以直資中學模式營辦的「香港iLab書院」，定位以STEM（科學、科技、工程、數學）教育為核心，保留新高中元素的高中書院。

話說回來，處理教育問題，從來沒有一本可以讀到老的通書。教育的價值亦不應建基於「生產」了多少名公開試狀元，而應審視制度能否真正協助青年尋找方向，各展所長。

[智經研究中心]