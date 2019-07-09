劉進圖：勇武無用 打贏選戰有用

建制派議員出來譴責，是意料中事，但民意並沒有大逆轉。許多市民在問：除了譴責年輕人，是否該找出6月以來不斷爆發警民衝突的根由，讓社會對症下藥？好些建制派議員曾表示，只要警員和示威者兩邊都查，便不反對獨立調查。那麼，你們有沒有向特首施壓，要求盡快委派大法官主持全面調查，否則由立法會成立專責委員會去調查？

泛民議員拒絕割席，也在情理之內，因為你們看到示威者抱着以死相諫的決心，甘冒監禁十年八載風險，破壞立法會大樓內的權力象徵，控訴建制一方的制度暴力。你們在立法會大樓外苦苦相勸、盡力攔阻，家長們都看在眼裏。事後回看，我認為你們的勸阻是對的，這不單因為我篤信「和理非」（和平、理性、非暴力），即使從當前的現實功利角度看，非暴力抗爭也比勇武衝擊更有用，理由如下：

（1）示威者當日能闖入立法會，並在午夜清場前全身而退，是因為當天是七一回歸紀念日，北京不想這天變成鎮壓紀念日，勒令特區政府不得流血。而警方亦從監控網上群組通訊得悉，有一批示威者預備當死士，捱催淚彈、橡膠彈也不會退，所以主動撤走防衛，讓立法會變空城，等到7月2日凌晨才清場。若非如此，警方只要武力驅散大樓外支援民眾，大樓內的示威者便注定一網成擒，屆時上百名青年將被控暴動罪；不願與他們割席的民眾，必然把特赦作為主要訴求。這樣，社會運動的主旋律，乃至今年底區議會選舉和明年立法會選舉的主議題，就會從「建制派應否為支持『送中惡法』問責」，變為「應否特赦以武力強闖及破壞立法會的抗爭者」。是否獨立調查6．12衝突，也就無人理會了。示威者想這樣嗎？

（2）示威者不相信選舉有用，寧願武力衝擊，主要論據是選舉主任有權DQ參選人（即剔除參選資格），令他們參選無望。然而，DQ不是萬能的。法院不廢除這僭建出來的權力，可能是顧慮人大釋法。但法院明文要求選舉主任須有充足合理的事實基礎，才能質疑參選人不擁護《基本法》。換言之，只要派政治素人參選，選舉主任就極難DQ。姚松炎、區諾軒等都成功抵擋DQ，周庭和朱凱廸司法覆核DQ也未分勝負。今屆區議會選舉有400多個民選議席，非建制派若區區參選，甚至每區兩個素人報名，選舉主任能DQ多少？

贏得選舉 從根本改變香港政局

（3）據研究選舉的政治學者分析，只要投票率不低，泛民選民又按立法會投票取向來投區選，非建制一方就能贏得區選過半議席。屆時不單可主導多個區議會的地區行政議程，穩得立法會的區議會功能議席，還能奪取1200人特首選委會的一成席位，令非建制派選委總數從「超300」進逼「超500」，使北京操控特首人選極其困難。這些轉變，會從根本上改變香港政治格局，令當權者日後難以通過那些主流民意不支持的法案或政策。這個目標，難道不值得年輕人努力爭取嗎？自尋短見或勇武衝擊，難道比贏得選舉更有用嗎？

作者是資深傳媒人

[劉進圖]