程騰歡﹕設獨立委員會 妥善回應訴求 勿讓悲劇再生

特首林鄭月娥認為可藉此謀殺案修訂逃犯條例，回應死者父母請求，將兇手繩之於法，為死者討回公道。此切入點讓政府站在道德高地，強調修例是伸張正義。2019年4月29日，陳同佳早前在香港高等法院承認4項清洗黑錢罪名，被判囚29個月。保安局長李家超指出，若陳同佳在囚行為良好，他最早可於今年10月出獄；陳同佳出獄後可離開香港，修訂逃犯條例有其迫切性。政府為此不顧一切，破例地把逃犯條例修訂草案直接交上立法會大會二讀，企圖在立法會7月休會前通過該法案。

除了特首外，李局長同樣以道德高地作為盾牌。他曾稱，原本可以選擇不處理該謀殺案，相信會較建議修例更容易，但明言「我良心不容許」，期望在今個立法年度修例。

本文不是質疑特首的「公義」、局長的「良心」。事到如此，人命攸關，先後已有4名抗爭者為反對逃犯條例修訂（即「反送中」）而輕生。我僅希望特首的「公義」、局長的「良心」不是選擇性的。特首可以為回應潘曉穎父母的訴求，不顧一切地要求立法會通過該法案；4名死者同樣有訴求，他們的訴求卻可置若罔聞？局長用「良心」強調陳同佳殺人案有迫切性；處理4名死者的訴求反而沒有迫切性，任由更多抗爭者輕生？（請所有人珍惜生命，不要輕生。）

撤回修例 不代表永不能重提

當然，特首和局長不是毫無人性。2019年6月15日，特首宣布「暫緩」修例；之後再解釋政府已停止修例工作，亦沒有重推修例時間表，該草案在下個立法年度完結後便會「自然死亡」，所以效果等同撤回修例。如果「暫緩」修例實質上等同撤回修例，特首為何不正面回應抗爭者訴求？在字面（或面子）上糾纏，簡直是浪費社會時間；更可惜的是此口舌之爭，無助避免悲劇再次發生。

撤回修例並不代表永遠不能重提修例。原因很簡單，第一任特首董建華在2003年宣布撤回《基本法》第23條立法，如果董先生此舉代表特區政府以後不能再為第23條立法，董先生便違反基本法，因特區政府有憲政責任為第23條立法。董先生現為全國政協副主席，是國家領導人之一。相反，假設將來環境有變，社會普遍支持政府修訂逃犯條例，政府便不應以「曾撤回」為藉口，推卸責任。

抗爭者另一訴求，是撤銷把「6．12衝突」定性為「暴動」。6月12日，警方把「6．12衝突」定性為「暴動」，此定性獲得特首認同。4天後，民陣宣布當天「反送中」遊行人數高達200萬，再向政府施壓撤銷「6．12暴動」定性。「6．16遊行」後一天，警務處長盧偉聰澄清「沒說整個事件是暴動」，大部分人是和平示威，當日（6月12日）只有一小部分人涉干犯暴動罪。特首接着亦跟從警務處長改口徑。

6月22日，律政司長鄭若驊進一步澄清，「6．12衝突」定性為「暴動」與否，沒有實質意義，因律政司的檢控是根據相關法律和證據。經警務處長和律政司長澄清後，如果特首能補充一句（而不是只跟從警務處長的說法），如「6．12整個事件不是暴動」，理應可回應抗爭者訴求。7月1日，部分抗爭者佔領和破壞立法會大樓，情况比「6．12衝突」更嚴重，但政府已不再用「暴動」形容事件。

獨立調查還原真相 符社會公義

第三個訴求是設立獨立調查委員會，而這訴求最合理、最關鍵。設立獨立調查委員會的目的，是把整個「反送中」抗爭事件還原真相，讓獨立調查委員會掌握客觀事實，作出不偏不倚的建議。林鄭曾為潘曉穎不顧一切爭取公義，設立獨立調查委員會完全符合社會公義。我僅希望林鄭明白為社會爭取公義，不亞於為任何人爭取公義。我亦相信李局長絕不是毫無良心，局長的良心不容許他捨難取易，希望他為設立獨立調查委員會發一點聲。

另外兩個訴求是停止逮捕、檢控涉案示威者，及林鄭下台。這兩個訴求事關重大，社會需認真考慮。為避免「廢入廢出」（garbage in, garbage out），社會和政府應先掌握「反送中」整個事件的事實真相（先決條件是設立獨立調查委員會），然後分析事實、討論分析結果，最後判斷如何回應此兩大訴求才是合乎社會最大利益。

設調查委會 重建管治信心

設立獨立調查委員會，更可幫助政府重建管治信心。當然，獨立調查委員會的主持人必須是德高望重的。只有以事實根據、客觀、不偏不倚的建議，才可令人信服。對政府而言，這些建議有可能是苦藥；但苦口良藥，這才是重建管治信心的最有效方法。林鄭表明會繼續「服務」香港，但請先恢復港人對你的信心，不然港人只會覺得「被服務」，繼續反抗。

「反送中」抗爭很可能會維持多一段日子。請政府顧及他人感受，如林鄭把自己比喻為「香港媽媽」，實在令人反感，因為母愛很偉大，尤其不會看到自己的孩子輕生而無動於中。示威者亦應各自提醒，珍惜生命，不要輕生，千萬別讓你們的父母傷心。

作者是香港大學經濟及工商管理學院副教授

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[程騰歡]