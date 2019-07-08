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2019年7月8日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣﹕微調「8．31」重啓政改是唯一出路／文：林泉忠
聞風筆動：建制感社區仍理性 地區示威有危有機 ／文：李先知
程騰歡﹕設獨立委員會 妥善回應訴求 勿讓悲劇再生
陸恭蕙﹕特首需贏回民心 讓政府運作重回正軌
鄭立﹕請不要浪費別人的付出
馬錦華﹕以人為先 攜手營造融和社區
伍美琴﹕香港需要原則為本的城市更新
陳奕謙﹕回應明報社評——若只談法不論義 恐矮化法治
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筆陣﹕微調「8．31」重啓政改是唯一出路／文：林泉忠
【明報文章】「逢九」之說，指的是逢「九」必「亂」，或天災，或人禍，或發生引發社會巨大震盪的事件。
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筆陣﹕微調「8．31」重啓政改是唯一出路／文：林泉忠
聞風筆動：建制感社區仍理性 地區示威有危有機 ／文：李先知
程騰歡﹕設獨立委員會 妥善回應訴求 勿讓悲劇再生
陸恭蕙﹕特首需贏回民心 讓政府運作重回正軌
鄭立﹕請不要浪費別人的付出
馬錦華﹕以人為先 攜手營造融和社區
伍美琴﹕香港需要原則為本的城市更新
陳奕謙﹕回應明報社評——若只談法不論義 恐矮化法治
聞風筆動：建制感社區仍理性 地區示威有危有機 ／文：李先知
程騰歡﹕設獨立委員會 妥善回應訴求 勿讓悲劇再生
陸恭蕙﹕特首需贏回民心 讓政府運作重回正軌
鄭立﹕請不要浪費別人的付出
馬錦華﹕以人為先 攜手營造融和社區
伍美琴﹕香港需要原則為本的城市更新
陳奕謙﹕回應明報社評——若只談法不論義 恐矮化法治
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