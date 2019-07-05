葛珮帆：「聯合平台」完善救援活動

筆者一直提倡智慧政府，港府更應運用科技應對全球暖化下與日俱增的惡劣天氣，設立資訊科技平台協調各政府部門，讓災情資訊及行動情報流通。由發展局牽頭，土木工程拓展署現正研發「聯合運作平台」（Common Operational Picture, COP），作為一個共用地理資訊系統平台，供各部門實時互通與天災有關的事故資訊（例如山泥傾瀉、由暴雨造成的水浸、風暴潮引發的海水淹浸和重大道路事故）和輔助資訊（例如天氣和交通資訊、地圖數據等）。

COP在外國已投入運作，如美國加州約有8000名消防員使用，以地圖實時顯示各項資訊如火場圖片、地理位置、水源及附近受山火威脅的設施等，大減蒐集火場資料的時間，更可將資訊即時分享給其他救援隊伍。除在救災時使用，COP在防災方面亦能派上用場。舉例在豪雨來臨前，可預先將危險斜坡位置和修葺狀况等資料輸入系統，有關部門可未雨綢繆；就算不幸發生山泥傾瀉，亦能據資料立即跨部門應對。

COP不但讓政府應對天災更有效率，更可用於活動保安、反恐及人潮控制等。雖香港治安良好，曾位列全球最安全城市第9名，而過去從未發生過恐襲，但政府不應鬆懈，除投放資源加強反恐工作及成立新跨部門反恐專責組外，亦可用COP協助整合大量反恐涉及的地理資訊相關資料，方便部門協調。例如在大型活動中，COP可確保各部門有實時而一致的資訊，便利紀律部隊部署行動及計劃緊急疏散區。

COP不止有利政府運作，亦可令市民得到更多資訊。新加坡在2016年推出一站式用戶平台，用家只要在手機程式輸入個別地點的郵區編號，就會即時接收到該地點發生的緊急事故警報，程式也讓市民可向負責應變的部門通報信息及尋求協助。香港可借鏡新加坡做法，以加強社區安全。

香港「聯合運作平台」試行版本已推出，以進行為期逾一年的測試，共8個政府部門如渠務署、路政署等參與。「平台」會分階段推出，首階段已於今年初推出，並會於約一年後全面運作，而各紀律部門亦會提供互通資訊。但COP涉及大量地圖、建築物等資料，單單各部門輸入各自的資訊，不能成為真正有用的COP，必須整合這些空間數據才可加以分析、使用。夏季來臨，政府必須加快各部門的資料開放及整合。另外，政府亦需指派一個中央部門負責統籌COP，以確保COP能發揮作用。

作者是立法會議員

[葛珮帆]