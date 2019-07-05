王鎮權：盼港鐵鋼筋檢測可給市民安心答案

根據路政署文件所載資料，「正確安裝螺絲頭的準則為：（1）螺絲頭最多外露兩個扭紋；及（2）螺絲頭扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米」，而港鐵公司則使用「陣列式超音波檢測方法」，「以確認螺絲頭扭入螺絲帽的長度，而測試容許的量度差距為3毫米，故若儀器量度的讀數少於37毫米會被視作不達標。檢測工作由安捷材料試驗有限公司專業技術員操作」。

從統計學觀點，誤差是包含正負兩個方向，不會單指向一邊。故檢測的結果，應按表1解讀。

根據路政署文件的數據，在191個完成扭入螺絲帽長度檢測中，我們可得出表2的統計資料。

假如把表2的數字，以百分比及不同準則如實向各位展示，你會怎樣判斷紅磡站擴建工程部分是否安全（表3）？期盼港鐵公司在7月中完成的全面評估策略第三階段的工作報告，給予香港市民一個安心的答案。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「一個樂觀的準則對比一個悲觀的準則」）

作者是香港浸會大學工商管理學院財務及決策學系高級講師、特許統計師

[王鎮權]