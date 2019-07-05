盧鎮威：徹查修例風波 冀香港走出困局

筆者對於暴力衝突，十分反對。香港有言論和集會自由，和平理性的遊行，可以有效警惕政府施政失誤；但以暴力圍堵警察總部、闖入立法會是超越底線，相信反對者中亦有質疑做法是否恰當。但有部分人士相信根本是以和平集會遊行為擋箭牌，亦有人刻意包庇小部分衝擊者。筆者譴責任何暴力行為，而特別這次是針對立法和執法機構。

使用暴力後 不能要求豁免

但筆者相信，政府對條例修訂的回應，是加劇示威者採用更激進手法的原因之一。但無論如何，當使用暴力之後，就不能期望執法及司法可以隻眼開隻眼閉，而要求豁免了。

除此之外，現在香港的情况令筆者非常痛心，特別是已犧牲了3條人命，還要多少才夠？

政府在處理修例的手法上，有很多不足地方，藉陳同佳案強行推上立法會，連建制派也怨聲載道。經民間討論後，才開始真正意識到修例不足之處，為了通過而提出修訂；雖修訂方向正確，但太草率，未能完全解決修例不足之處。筆者看到修訂確實有針對社會上反對聲音的重點，相信「鹿已捉」，只是不懂「脫角」。亦因時機太遲，令人觀感非常之差，好像要逼到絕路才肯修訂。結果強行推動，引發回歸以來最大型社會運動。公關手段之差，推行者態度之橫蠻，令本意是好的一項修例，經反對派加工之後變成「送中法」了，亦沒能力在輿論戰中翻身。

反對派後來把運動重點完全轉到另一層次，政府及建制陣營仍忙着如何為修例修訂細節時，反對派已把戰線推到兩個重點：一、今次是香港自由的最後一戰；二、對中國大陸的仇恨及恐懼。結果，完全是你有你討論細節，解釋修例，說別人誤導、不明白內容，還在曉以大義，不能放生殺人犯……人家已經沒有在聽，正等待時機發動力量去反對。加上政府在僅有能解釋修例的場合表現出不聆聽、不修改的態度，已注定第一次遊行。

筆者在第一次遊行後看到有民調表示，79%遊行人士是不滿政府的修例手法。這非常清楚表示，條例修不修改、上不上立法會，已不是之後運動的重點了。

政府在第一次遊行的後續處理上，完全一塌糊塗，未能平息無論是建制派、非建制派的期望及民憤；更剛愎自用，用一向「好打得」的手法，結果把兩方都推上回不了頭的路上，下台階都錯過了，引發第二次、第三次的遊行及暴力衝突。

另一方面，反對派為延續運動，亦修改行動目的，要求政府多方面妥協，政府的回應亦給反對派演繹成沒有回應示威者訴求，更進一步引導年輕人：政府沒有回應，社會已經絕望，在這個不聽民眾聲音的政權下將來沒有希望。

勿再過度販賣浪漫主義情感

筆者認為，現在年輕人的絕望及對未來沒有希望，是過度販賣、過度消費了。行動帶領者的一部分人，為引發更多人參與，定下一些政府沒有辦法答應的目標，消費絕望。結果，一個人說很絕望，100 萬人說很絕望，就真的覺得絕望到要死了。再加上現在社交媒體的「圍爐效應」，悲劇很容易發生。

在此，筆者懇請輿論製造者，不要再過度販賣這種浪漫主義情感了。我們社會有問題，但去到「絕望到要死」的地步嗎？這幾條人命，那些不停發酵、過度販賣絕望的人及輿論帶動者，你們要負上很大責任，不要一味只懂推給對方，說成對方的錯。

盼政府設獨立調查委員會

基於以上種種，筆者希望政府盡快成立獨立調查委員會，徹查政府這次修例不足之處，為警察還個公道。有沒有使用過度武力，一日不調查，一日就不會有答案，亦可以成為以後警方執法使用武力的指標。徹查示威者，定性何謂暴力衝擊，把隱藏在和平示威者背後的「武鬥派」揪出來。更必須徹查 ，社會上為何可以過度販賣年輕人對未來的希望及對現狀的絕望，如何有效及真真正正回應年輕人對各種問題的訴求及生活上的難題。

我相信，政府對獨立調查委員會絕對不陌生，以往已經常就重大事件成立獨立調查委員會去查，很多時有一個很好的建議給政府以後施政。希望香港可以盡快走出困局，再次出發，這應該是絕大部分港人的期望。更不希望在這個中美關係緊張的時候，香港成為國家的包袱。

（編者按：文章標題為編輯所擬）

作者是香港建築師學會理事

[盧鎮威]