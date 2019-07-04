一班暴徒利用鐵籠車、鐵枝等攻擊性武器撞破立法會玻璃幕門，撬開鐵閘攻入立法會大肆破壞，更在會議廳內撕掉《基本法》，朗讀「宣言」，舉起「米字旗」，儼如一場政變。他們將立法會蹂躪到滿目瘡痍，拆毁歷任立法會主席的畫像，塗污會議廳主席台上的中華人民共和國香港特別行政區區徽，就連升降機、電子表決系統、中央廣播系統都遭破壞。全世界透過直播都可以見到示威者如何將立法會的尊嚴踐踏到蕩然無存，這是香港立法機關成立176年以來首次受到這種奇恥大辱，令所有珍惜香港文明、法治、秩序和議會制度的市民無不痛心疾首。

政府已就修訂《逃犯條例》作了重大讓步，英國外相歡迎港府暫緩修例，美國駐香港總領事唐偉康亦明言認為暫緩和撤回無異，可見這兩個國家都明白政治是一門妥協的藝術。但近日的反修例行動愈來愈失焦，訴諸暴力和仇恨，7月1日的行動完全超出反對逃犯條例修訂的範圍，顯然有別有用心的政治主張，為的是破壞侮辱立法會的尊嚴，破壞一國兩制。

不能縱容暴徒動搖一國兩制根基

這班暴徒為了一己政治目的擾亂香港秩序，行為已經超越了香港人的底線，也騎劫了和平遊行表達反對意見的民意。香港絕對不能向暴力妥協，我認為所有和平理性的市民也應該挺身而出與他們劃清界線，而我身為法律人在這時候必須向市民清楚表達，這些暴徒的惡行完全是超越了一個法治社會的底線，絕對不能縱容。不然，香港後患無窮，連一國兩制的根基——法治——都會被動搖。

在基本法起草的過程中，社會各界儘管有不同意見，但都願意以香港利益為最大公約數，平衡各方利益，寫成今日的基本法。示威者撕毁基本法，高掛米字旗，是否要放棄得來不易的一國兩制呢？相信絕大部分香港人都不會接受。我呼籲大家珍惜香港現有的自由，在法治及法律的基礎上表達意見，絕對不能超越法律及基本法的底線，更加不能撼動一國兩制的根基，一起向暴力說不，向這批暴徒說不！

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]