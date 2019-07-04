王慧麟：一國兩制的底線vs.自治的紅線

筆者最近發了一個夢。在夢裏，有一個懂得說英語，又身形胖胖的唐人，在一個演講堂說話。在夢境之中，這位胖子說，很多謝在外面舉牌示威反美的人們。但我在夢裏又聽到，胖子說維持在《中英聯合聲明》及《基本法》下的「高度自治」（autonomy），是這個城市最重要的事情。胖子提到，過去兩年，這個城市的自由受到好大的壓力，所以美帝無可避免會在這座城市的事務上，聲音變得更加堅定（assertive）。他又說到，在《逃犯條例》可見，政治與經濟是分不開的，因為法律與政治形塑這座城市的管治，而管治最後又形塑經濟。

在夢裏，胖子寄語將來，只要城市的政府及領袖，珍視這座城市的本地身分及特殊性，未來會更加繁榮，因為城市的未來，需要國際社會及商界支持。所以，胖子寄望未來這座城市政府，與美帝溝通，原因是這城市需要與美帝，繼續其經濟及文化的聯繫。還有，胖子在夢裏又說，這座城市需要多與市民溝通，只要這座城市的政府及領袖，願意與市民、商界以及美帝溝通，前途將會更美好及繁榮。胖子還說，沒有一個外部勢力在搞什麼顏色革命，因為這城是中國的一部分，其未來繫於中國。最後，夢裏的胖子說，對這座城市最有利的，就是維持現狀（status quo）及其獨特性。

美對港底線高度自治 未來更主動發聲

筆者發夢到這裏，赫然夢醒，遺留了一身冷汗。所謂「夢裏不知身是客」，醒後要回憶夢境，往往有所偏差，而且胖子說話速度頗快，筆者理解力稍有不及，未必百分百準確記下所有夢境。當然，夢中事，未必真，但解夢的專家也提過，有時夢境往往是反映平日發生的人和事。假如夢境是真的話，美帝其實發放了幾個重要的信息。

其一，筆者認為，美帝對港的底線思維，就是高度自治。即是，香港有沒有繼續維持在中英聯合聲明及基本法下的高度自治，是美帝所重視。而且，更重要的是，美帝等覺得，香港有需要維持與中國之不同（Hong Kong remains very different from China）。這個說法，並不新鮮，是美英雙帝以至西方國家對港的政策主流看法。

其二，美帝對於任何削弱及減低高度自治的情况，會堅定地發聲，包括修訂逃犯條例。國際法的遊戲規則，是一個國家不會干預別國內政。但是，美帝的利益好清楚，任何出現削弱香港高度自治框架的事情，美帝就會堅定（assertive）發聲。當然，胖子在夢裏好像有提過，他否定有說法指華府在打香港牌，因為他桌子上沒有牌，而且有些事務例如人口販賣等事情，基本上是這座城市應該處理的事，為何是香港牌？但說到底，美帝日後在高度自治的問題上，亦會主動發聲。

美盼港府加強溝通

其三，美帝寄語未來港府及領袖，與市民、商界以及美帝多作溝通，以創三贏（win-win-win）之局。表面上，這是希望未來政府多與國際社會溝通，以維持香港的獨特性，但筆者就從另一個角度解讀，此言暗示，過往幾年，港府及政界人士，比較忽略與美帝的溝通，當美帝「冇到」，有需要在未來修正。筆者不會認為這是一個警告，因為夢中的胖子說話時語帶輕鬆，但就是一個相當溫馨的提示。

先前本欄有提過，穩定的港美關係，對香港長遠的經濟利益有利。這需要中美雙方有一個穩定的關係，但卻非香港人可以處理的世界大事。然而，隨着美帝願意更主動發聲，亦打了開口牌希望政府加強與美帝溝通，這樣就明顯不過了：美帝比之前，更主動介入這個城市的事務，早幾日美帝特朗普說到，在G20峰會有提到香港問題，這就是一個例子。

在美帝這股拉力下，民主派需要思考的，就是香港市民，包括固有的支持者，以至連登的朋友，是否願意讓美帝介入香港事務，例如人們是否願意看到，西方國家以旅遊及資產制裁的方式，處理損害香港人權的官員呢？民主派應有一個比較統一的港美政策，抑或是像現在各自發揮，去中心化的策略處理港美關係呢？以及民主派是否有需要提出較為正面（positive）之訴求，讓國際社會更關心香港呢？這是未來數個月，民主派急須處理的問題。

作者是時事評論員

[王慧麟]