陳志豪：期望修例風波盡快平息

這幾天筆者跟不少朋友溝通，不少朋友也流露對一國兩制能否保住、能否持續下去的憂慮。可幸的是我們也同意，縱然反對派行動愈來愈激烈，破壞立會大樓的性質更相當於革命行為，但香港警方仍有能力控制局面，香港制度優勢仍存在，香港政治體制仍穩固，一國兩制仍最符合國家、香港與國際社會利益。總體而言，縱然香港受到衝擊，但一國兩制與《基本法》仍然屹立，遠未到「動搖」和「變」的程度。

當務之急 須設法擺脫風波

不過，人始終是活在當下的。歷史長河上的風波，對當下的人來說也是太久。從香港整體和市民切身利益出發，當務之急，我們必須設法擺脫風波。

筆者知道，非建制派的支持者很執著要求政府撤回《逃犯條例》修訂。但實事求是地看，政府已宣布全面停止修例工作，基於政治現實考量，我並不相信林鄭月娥特首會在本屆政府任期內重啟修例。故此實際上修例已死，用不用「撤回」兩字無非只是文字遊戲。當然，如政府評估過後認為正式「撤回」方案有利平息民怨，其實亦無不可。畢竟，當下還有什麼工作較恢復社會平和更重要呢？倘若做不了這一步，沒有這個基礎的社會環境，其他工作也只會寸步難行。

此外，政府已宣布會在餘下任期專注改善民生，我認為大家應給予政府多一些空間和時間，讓政府履行承諾、證明自己。然而，若示威者繼續每隔幾天便包圍政府和立法會，破壞政府設施，妨礙政府機關運作，政府又如何能推動和制訂一些好政策呢？對市民利益有何好處？最終受影響的豈不又是普羅大眾？

至於不起訴被捕者的要求，我希望示威者也平心靜氣思考一下：香港是法治城市，有成熟和獨立的司法制度，有公正的司法機關，倘若被捕者是無辜的，即使被起訴也不必擔心會入罪；但倘若被捕者確實觸犯法紀，我們卻以政治理由赦免，豈非以「人治」替代「法治」的表現？一旦我們打開把司法問題「政治化」的先例，香港法治體制和傳統還值得信賴嗎？非建制派究竟有沒有想清楚？

最後，筆者期望港府更重視網絡輿情，加強網絡輿情方面的調查研究。特首和高官更要定期閱讀網絡輿情報告，了解網絡熱點和關注度趨勢，知道受歡迎的網絡發帖和留言。這樣才能更貼近青年的語言和所思所想，制訂政策及講解政策才能更接地氣，避免頻頻講話後在網絡世界「出事」。

作者是香港青年時事評論員協會副主席

[陳志豪]