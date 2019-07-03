任建峰：當保守政見都不容時

先提一些背景。在近一兩年（或許是更早，只是我個人或身邊認識的不同專業界別朋友所得知的是較近期的事），有好幾個專業界的領導層都出現了改變。從外界眼中來看，這些專業界的領導層，多年來都由本身是政治保守，在大多數議題上都是自行親建制的老行尊當道。他們支持中港經濟融合，會不時推廣前海、「一帶一路」、大灣區等項目。他們平時與政權關係良好，唯獨因為都是事業有成的人，所以又不會甘願毫無疑問地跟隨政權的一切要求或呼籲；有時在少數關鍵公眾議題上，他們甚至會與政權唱反調。

不過，這群老行尊已受到挑戰。挑戰他們的人，很多時表面上政見模糊，很少會見到他們提起自己與本地建制／統戰團體的聯繫；有些更是沒有這種聯繫的。但到拉票、收集授權票時，這群政見模糊人士就反而會得到政權很有組織的支持。在這情况下，一群多年來互相「拍膊頭」辦事的保守老行尊，絕大多數時間都不敵這樣有組織的對手；就算是較少人熱中去參與業界事務的專業界別，過往較多是靠保守老行尊「舉手」參與的領導層，近年都開始多了一些有政權撐腰的、表面上政見模糊的人士滲入。

至於那些有政權支持而進入各業界領導層、表面上政見模糊人士，有什麼取態？整體來說，他們就是比起之前當道的那些保守老行尊，相對地對政權更「聽話」了。

為何政權要連與自己政見相近的人都不放過？大家看看反草案運動就能見到答案。近月不少平時政見保守，但又未至於事事要聽從於政權的人，都站了出來反對草案。相反，那些其地位是靠政權支持而得回來的人，就不顧民意地撐草案至最後一刻。

有關情况在不同界別都有呈現。譬如說在基督教界，多年來被外界視為政治保守的大型教會恩福堂，主任牧師蘇穎智就在政府暫緩修例前，公開表明政府不應硬推草案。反觀，同樣被視為保守的香港聖公會，其教省秘書長、北京市政協委員管浩鳴，就曾在今年5月出來撐草案。我並不是說管浩鳴在有關議題上的取向必定是被其政協地位影響；不過，政權或許難以避免就他與沒有特別政治職銜的蘇穎智的分別，作出猜測。

還會有人監察制衡政權嗎？

這一切就把我們帶回去這文章原本提出的問題。2003年反《基本法》第23條立法運動後，政權驚覺民主派的政治能量，然後就放資源在社區團體、非政府團體、不同專業界別，致力打斷民主派的樁腳。今次，眼見不少保守人士在草案議題上倒戈，政權的後着，或許會與2003年及近年不同專業界領導層滲透的行動相似。不過，今次政權打壓的目標，會是過往與其關係良好的獨立保守派，務求達到他們在有影響力的崗位上消失或「跪低」為止。

當政權連一群自主地政治保守的人都不容，而要以主見欠奉的完全服從人士取而代之，政權將來在社會上，還會受到任何監察與制衡嗎？

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師

[任建峰]