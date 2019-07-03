何濼生：與呂秉權商榷——中共政權的本質

為何硬要中國行西方制度？

今天的中共其實不是西方政治學中的政黨，中國政治體制跟西方政黨競逐執政權的體制大不相同。中共成立之初，固然是代表無產階級的利益，以共產主義理念，以奪取政權為目的。但是幾經風雨，今天的中共已演化為「代表中國最廣大人民的根本利益」，不講教條、專講成效的務實執政集團。

如中共的確「代表中國最廣大人民的根本利益」去為人民謀福祉，「黨大於法」、「立法為黨」、「為黨立法」就不是那麼可怕，而反而變得合理，原因是立法、司法就是為了「最廣大人民的根本利益」。若法律傷害人民福祉，有法不如無法。但我深知中國法治水平仍有待進步，以免黨中強人假黨之名，行濫權之實。又中共的領導人已幾番輪替，內部有選賢與能的機制，只要人民入「黨」參政大門常開，「政治權利」也不可說不平等。

若中共不再以宗教的熱誠追尋原始共產主義教條的落實，反而以「科學發展觀」踏實地追尋「中國夢」，為何中國需要那麼多政黨？為何硬要中國行西方多黨競爭制度？

西方多黨競爭的主要好處是人民有選票，可以投票也可以參選，感覺上是更平等；但壞處是政客為求選票，很容易會傾向短視的利益交換選票。而且大財團利益往往主導政治，反而一般百姓的利益易被漠視。事實是很多行多黨競爭的國家貪腐嚴重，政治清明度甚至不如中國。

呂秉權指中共政權背負不少歷史罪行，但他不明白只有人才能犯錯，而個人錯誤不能說成黨的錯誤，更不應牽連隔幾代的領導人。

呂秉權不得不承認改革開放以來中國人民的生活富裕了、個人自由增加了，連文化生活也豐富了。今天連農民詩人、工友文人也遍地開花；網上小說可以拍成電影；衣食住行都獲大幅改善；教育科技發展一日千里；中國的國防同樣有長足進步。這正是美國震驚而出盡法寶要遏止中國崛起的原因。這些成就的受惠者正是「中國最廣大人民」。中共「為人民服務」的口號，並非口惠而實不至。

中國司法改革已有不少進步

呂秉權要數中共的歷史罪行，但昔日英國從殖民地搜刮民脂民膏，印度多起的饑荒死人6000萬，印度GDP（本地生產總值）由公元1500年佔全球差不多四分之一的富國，跌至2018年全球人均GDP排名第146的貧窮國家。英國當天的邪惡，點計？按照呂秉權的邏輯，英國今天仍是邪惡國家。

呂秉權不能否定的是，儘管中共某些領導人犯過嚴重過錯，中共已經蛻變。中國今天的進步乃是建基在中共的進步。當然今天中國仍有很多不足，但國際間豺狼老虎大鱷當道，中國為避免成為強權炮製「regime change」的下一個目標，有時會做過了頭，並因而失去不少民心。但是中國多年來的司法改革，亦確實已帶來不少進步。其中死刑要最高人民法院覆核、設立循迥法庭、增加透明度等，均是實例。在2017/18年度世界經濟論壇針對137個國家或地區的調查，中國司法獨立排名全球第46，比台灣的48位還要高。在「U.S. News」全球最佳國家排名榜，中國位居第16位。

把中國國民描繪成在極權淫威下受苦，是不了解中國。

作者是珠海學院商學院院長

[何濼生]