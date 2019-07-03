吳漢華：雙管齊下調查6．12警民衝突

我私交朋友中，有10多位是現役或退休警務人員。我在2002年退休前，在約5個職位中，和警方是合作伙伴。其中一個職位中，是伙伴亦是對手，那是1991至1992年，我是當時的投訴警方事宜監察委員會（簡稱PCC，即現時監警會前身）的秘書（現稱秘書長）。是「對手」，因我與投訴警察課（下稱「CAPO」）常因不同意見而互相「企硬」；但也是「伙伴」，因大家都明白對方「企硬」的原因，是要達到互相制衡，使制度能同時得到普羅大眾和警務人員信任。雖有這些關連，我從來沒有和任何警務人員談過以下意見。

跨過現制度不可取 亦不切實可行

政府在1980年代中開始研究設立一個所有持份者都可接受的制度，去處理市民對警方的投訴，繼而成立PCC，然後在2009年以法例成立「獨立監察警方處理投訴委員會」（監警會）。反對修訂《逃犯條例》其中一個理由，是政府不應在未經廣泛諮詢下，在幾個月間修改一條20年來沒有修改的法例。同樣道理，要跨過這實行了逾30年的調查投訴制度，縱使是一次過，仍需廣泛諮詢。要在短期內找到一個比現行制度更受所有持份者認同的安排，是脫離現實的想法。而且，要一次過地另作安排，理由是什麼？6．12事件和2014年、2016年警民衝突，有何分別？

提議設獨立委員會，原因之一是由在職或退休法官主持調查。我不是法律界人士，但據聞監警會主席梁定邦資深大律師在法律界廣受敬重。他曾在頗多案件中與政府「打對台」，包括反對政府填海的司法覆核，並且勝訴。相信即使是泛民議員和律師，都不會懷疑梁先生會偏幫警察。

至於監警會其他26名委員，我沒有理由相信他們會不公正。誠然，3名副主席是建制派議員，但我深信梁先生可以妥善處理這觀感上的問題。而且監警會有處理這類投訴的經驗，可使調查標準保持一致。

提議另設委員會另一原因，是現時是警察「查自己人」。據我以前與CAPO交手時所觀察，他們對不涉及執行職務的投訴，調查的嚴謹和透徹程度，超過我所預期。但若投訴的是警察執行職務時的言行，他們或會疑中留情。這正是設立以前的PCC和現在的監警會的原因。

從監警會網頁所見，和以前比較，該會現在有更多措施確保調查的公正，這包括監警會可派員在預先安排或突擊的情况下，觀察CAPO錄口供和其他搜證工作；投訴人如認為有需要，可要求CAPO安排監警會觀察員出席他與CAPO的會面。有超過100名社會人士擔任觀察員，以分擔委員會的觀察工作。

若要聘請一批人員去做CAPO的調查，有幾個實際問題要考慮。第一，怎樣確保在這敏感時刻而肯走入「熱廚房」的應徵者都是政治中立的？第二，調查員是否需備警務經驗？若需要，獲聘者可能所有都是退休警務人員，投訴人或會質疑他們偏袒舊同袍。若不需要，被投訴者會擔心調查員變成「扶手椅上的警察」（armchair policeman），即在冷氣辦公室的安靜環境下思考5分鐘，然後批評被投訴者在電光火石間採取的行動不正確，因為有其他更好的處理方法。第三，是否需要監察調查員所做的工作？若需要，由誰去做？

現時機制或許不完美，但畢竟是30多年研究、諮詢、實踐後的成果，在投訴人與被投訴人的利益間取得一定的平衡。制度亦已普遍為市民、警隊接受。2014和2016年大型警民衝突後，社會上亦似乎對這機制沒有批評。現時警隊和部分市民關係極度緊張，在這時候改變遊戲規則，只會為社會帶來一個新的敏感議題，帶來更多紛爭。

部分問題超出監警會職權範圍

不過，6．12事件帶出的問題，部分是超出監警會職權範圍，超出委員專長，或甚至超出警隊責任的。我想簡單地說3點。

2014年及今年事件最牽動市民情緒和影響香港國際形象的，是使用催淚彈及較強武力。兩次事件中，特首都說使用什麼武力，是警方現場指揮官決定；警務處長則兩次都說所用武力是最低或合適的。

在我這普通市民看來，使用什麼程度的武力，取決於要達到什麼目標。從電視畫面所見，兩次使用催淚彈或較強武力，目標都是想驅散群眾、保持主要道路暢通。事實證明，那是不可能完成的任務。如果因應當日局面，一開始便定出一個較低目標，例如只保護政府總部和立法會大樓，可能不需那麼強或那麼密集的武力，結果市民譴責的可能是衝擊者而非警察。但這樣一個較低目標，是一個政治決定，應由政府最高層作出，而不是以維護法紀為唯一目標的警隊自行決定。是否應作這樣一個「政治」決定？應由誰作出？這不是監警會職能內的問題。

定出目標後，什麼才是適當武力？監警會委員沒有這方面的知識和經驗，因此無基礎質疑警方判斷。最多可以做的是要求警方檢討，但無法提出一個具體建議應用什麼武力。

報載跨界別人士聯署要求成立獨立委員會，提出4個調查方向，其一是「警民衝突如何發生，警察及示威者的暴力情况」。我認為用「暴力」形容警方當日所用武力，是未調查先下結論。但如果不咬文嚼字，我是大力支持這調查方向的。而調查示威者，不屬監警會的職能。

聆訊可為事件留全面客觀紀錄

以現行機制處理對警務人員的投訴，以一個具法定權力的聆訊委員會宏觀地調查整個6．12事件（包括但不限於以上3點），是公平、切實可行及對整個社會有裨益的安排。沒有這樣一個公開聆訊，很多市民腦中的，或甚至歷史會記載的，是警方用過分武力對付和平示威者。聆訊結果可為整件事留下一個全面、客觀、權威的紀錄。通過考慮相關獨立專家證人的證供，委員會可持平地評論警方當日處理手法（包括武力程度）是否恰當。

「勇武」似乎已開始逐漸取代「和理非」（和平、理性、非暴力），成為抗爭者的主流思想。若大型警民衝突再出現，委員會就6．12的評論可幫助政府尋找一個較佳處理方法，亦可為公眾定出一些較客觀的標準，去判斷衝擊者、警方及其他涉事人士分別需承擔的責任。

作者是退休公務員、香港大學法律學博士

[吳漢華]