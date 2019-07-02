陳曦彤：通識下一個10年：論課程減量分流方向

具體化內容 以堵塞課程漏洞

通識課程之所以臃腫，主因是課時安排混亂。現時通識科250小時課時分配建議，並不合理明確。以校本評核為例，佔高於三成課時的比例並不實際（文憑試佔分就只有兩成）。而剩餘六成多課時的分佈，則未有建議分配方法。如此模稜兩可的指引，間接造成課時錯配，師生難以掌握通識課堂節奏，出現過多資料輸入或探究面向，導致「教唔切」而補課，最終構成壓力。通識應參考數學科為每學習單位設課時，透過各專業團體統計業界任教每議題所用課時，加入各議題建議課時長度，切合現時減量的要求。即使礙於校本差異不能太準確，也應詳細羅列課時範圍及具體教學目標。

課程臃腫另一原因，亦源於官方指引過於空泛而失去應有作用。首當其衝是各單元內，用作引導課堂討論及定義探究深廣度的「探討問題」。10年下來，通識科已累積了更具體、更有層次的探究框架。課程發展議會應更具勇氣承擔，縮窄探討問題及公開試試卷題目的差距，讓師生更容易感受到課程及評估間的聯繫。同樣情况，亦適用於校本評核。為避免學校在時間或人手上編排不當，增加師生壓力，各專業團體亦可就其開展時間及長度向前線作資料收集及倡議。在校本評核新模式實施多年後，更精簡具體及一致可行的操作方式，相信已具備條件成為課程一部分。

建立新架構 以規範課程內容

但上述做法只能修正現有課程漏洞；要達至大幅度減量效果，則必須反過來豐富課程，以達拆牆鬆綁之效。當務之急，是具體說明通識科六大單元之間的關係。筆者倡議把「自我與個人成長」單元分別融入「社會與文化」的香港、中國及全球等地理單元，並把「科學、科技與環境」下的兩大單元定位為輔助範圍。在規劃課程時，各校應先辨識議題所屬地理單元及其脈絡知識，並突出議題相關科學科技內容，最後以個人成長探討問題作結。在減量角度，這架構可以教學程序理順各單元，節省教學上獨立教授非地理單元的課時。在分流角度，課程可把跨地理單元的議題列入延伸範圍（例如人大釋法、一帶一路、金融危機等），容讓教學期望較低的師生可免修相關內容，照顧學習多樣性。

精簡單元架構後，下一步便須防止個別單元過度擴張。筆者倡議通識科需發展「概念為本」課程，抽取課程內的核心概念扣連議題及單元，並以某議題所能涵蓋的核心概念數量，作為應否把其帶入課堂的準則。 以「可持續發展」這核心概念為例，「動態平衡」及「跨代公平」則為輔助概念，「保育」、「荒漠化」、「生物多樣性」等則為相關概念。如果在上述單元架構下，把這些原已包括在課程指引的概念重整為金字塔架構，並用之選取議題，單元的擴展便必然受限於其概念數量。當其概念已被所教議題充分涵蓋，學校課程便沒有必要探究與此相關的議題，為單元範圍及議題數量設限，達至減量之效。

當單元受規範，減量的最後一步便為定義議題。現時課程內各主題方向清晰，但主題以降內容卻缺乏細緻描述，以致前線教師不時出現混淆主題與議題，又或議題探究範圍過闊的情况。通識新課程內容宜提供介乎主題與議題之間的「課題」，如中國單元主題改革開放下，可包括人口政策、政治制度、環境保育等課題，並建議教師從各課題中選取新近相關的議題作課堂探究之用，以縮小探究範圍，避免議題探究異化為理論傳授甚至主題演講。

畢竟，若要堅持通識初心，無論是有涯隨無涯地追趕議題，抑或漫無目的地游走，都比不上有結構有方向的課程及教學來得有效。若上述建議能落實，通識科課程將會更清晰、精簡而靈活，為師生創造空間，透過受概念規範的跨單元議題認識世界，培養批判思考及價值觀，為通識科另一個10年奠下堅實基礎。

作者是通識教師

[陳曦彤]