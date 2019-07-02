歐陽五：解析習特會：暫停鍵與持久戰

面對中美「持久戰」 中國自有章法

5月習近平視察江西，提出「新長征精神」，被認為是對中美分歧持久性有深刻認識，並基於此作國內動員。或打或談，這必定是一場「持久戰」；而如何面對，中國似乎自有章法。

首先，借鑑軍事思維，主張「不戰而戰」。將政治因素置於對抗勝負之上，是中國傳統的軍事思想。任何戰爭都以政治為目的，這也意味着除了一城一池的得失，要綜合考量更多因素。

內部的穩、外部的和，都在考量之中。近期中國對內積極推進改革以穩經濟，外部則廣交朋友。僅6月份，習近平便出訪4次。今年上半年中國舉辦多場主場外交，領導人在多個國際場合宣明「大門敞開」的態度。發展新的貿易伙伴，與多國推進自貿區談判建設，為中美貿易紛爭補虧止損，均可理解為「不戰而戰」。

在未來的中美互動中，爭取國際社會支持對中國來說至關重要。即使是對美國的必要反制措施中，也應注重避免向外界釋放錯誤信號。「一帶一路」建設中，除了利益連結，也更注重與他國的情感連結，獲得更多國家理解支持。

其次，注重戰略上的原則性和戰術上的靈活性。自貿易戰以來，中國官方始終強調戰略定力，保持住了戰略原則性。這體現在與美周旋中，中國並不拘泥於「施壓與反制」，不被美國牽着走。

在打與談之間，注重根據情勢來及時調整戰略與心態。尤其是在今年以來，貿易戰進入僵持期，中國不急於達成「成果」，也不急於妥協，並改變貿易戰早期的策略，在充分調研和論證了中國的經濟承受力之後，更加自信能夠從容應對。

戰術上的靈活性還在於破除思維上的固有觀念，避免讓曾經的「弱國心理」和或多或少的民族主義情緒，影響對當下情勢的理性判斷，以及與美國的有效溝通。

最後，保持開放態度，相信時間的力量。面對矛盾，靜等條件變化，或許迎來化解的轉機，這也是毛澤東《論持久戰》裏的重要思想。讓美國理解中國，真正接受崛起的中國，同樣需要時間。

而此時中國更應對美保持開放態度。歷史上中美打交道，中國或主動或被動，都總能學到很多。朝鮮戰爭中，中國意識到建立現代化軍事體系的重要；中美建交後，中國從美國汲取更寬廣的改革思路；「入世」後，中國則學到如何融入世界經濟。而這次也不例外，在與美國或打或談的互動，中國學會堅持立場、換位思考、理性溝通，最終讓美國了解自己，也向世界展示自己。

近日，曾擔任貿易代表的美國前副國務卿羅伯特．佐利克發表文章認為，真正能夠解決中美之間分歧的，是中美之間「持久、深入的互動」。而這互動在貿易紛爭之外，應有更廣內涵。

作者是時事評論員

[歐陽五]