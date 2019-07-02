劉進圖：鬥而不破 不走極端

如果特首只需考慮北京領導人的觀點，毋須理會香港市民和國際社會的看法，那麼對「六月風暴」（指2019年6月香港因修訂《逃犯條例》引發連串大規模遊行和警民衝突的政治風暴）的處理，就會像左派媒體所建議的，定性為「暴動」、「顏色革命」、「外國干預」，隨之而來的就是大規模搜捕、嚴刑峻法、驅逐外國人……香港馬上就變成一座普通中國城市，一國兩制也就名存實亡。

在中美關係鬥而不破的大氣候下，特首除了考慮北京領導人的觀點，還要考慮香港的國際金融中心地位、獨立關稅區地位、國際商業和旅遊城市地位。這些都是香港經濟結構的支柱，而維持這些地位必須取信於國際社會，尤其在法治、自由、人身及財產安全這幾方面。修例一事衝擊法治與自由，威脅外國公民的人身及財產安全，引起國際社會強烈反對是意料中事。如今修例已暫停，但善後工作未有做好，社會衝突仍然一觸即發，以美國為首的西方社會正密切觀察香港政局走向，特首須慎之又慎。

處此危局變局，最穩妥的應對就是中庸之道、不走極端。對當權者固然如此，對抗爭者也一樣。

何謂中庸之道？委派大法官主持獨立調查，全面檢討「六月風暴」的成因與經過，既調查執法者有否越權濫權，也調查抗爭者背景與資金，然後按調查結果提出應對建議。這是當前建制及非建制兩方都能接受的處理方法，也是唯一能夠緩和局勢、取信各方的辦法。

克制忍耐 維繫大眾同情支持

對示威者來說，政府漠視訴求、不對話不回應、一味隱身拖延，固然令人氣憤失望；但若說運動毫無成果，亦不符事實。「送中」法案已注定失效，到了今年底區議會選舉，建制派政黨極有可能要付出沉重代價，這些都是客觀事實。至於說運動改變了香港政治前景、令年輕人重拾希望，那當然談不上。如今這光景，充其量是將濟未濟。處此變局危局，示威者爭取民主自由，應有持久作戰的心理準備，以克制忍耐維繫社會大眾的同情支持，避免走向極端，切勿自尋短見。到明年立法會改選，便能看見曙光。

作者是資深傳媒人

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[劉進圖]