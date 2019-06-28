曾志豪﹕香港癱瘓 問題在哪？

上至特首，下至司局級官員，都只敢躲在鍵盤後面向公眾「發表講話」及「致歉」。這些數以十萬元月薪計的權貴，看看那些網民是如何和世界溝通吧：眾籌集資在國際傳媒賣全版廣告宣傳「反送中」信息；遊行到外國領事館請願；自發向受影響的稅務大樓民眾鞠躬道歉。

陳健波說，示威者用國際級的傳媒技巧與政府的「小學雞技巧」比併。其實勝負關鍵不是比併資源，而是有無誠意、有無掌握民情。

香港癱瘓，行會兩周不敢開會，立法會任何有爭議的議題都暫按下不表，生怕再起火頭。即是說，政府一早知道哪些議題極具爭議，譬如「明日大嶼」。但之前為何強行帶入立法會討論？因為有恃無恐，知道立法會數夠票，也就不理議會外的民情。

今天為何退讓？因為眾怒難犯。政府心知肚明，立法會制度不公，無法公正處理這些敏感議題，遲早激起民怨，只好擱置。

政府欺善怕惡，這種「讓步」不會令市民「消氣」，反而更加堅定抗爭的決心。因為大家明白，如果政府捱過了這輪民意衝擊，之後便會故態復萌。

警方是這次衝突的惹火焦點。特區政府刻意迴避民眾，只拋下警察和示威民眾對峙，警察成為磨心。另一方面，也和雨傘運動期間，警隊高層的護短包庇，很有關係。

七警案及朱經緯案，高層護短，「要警察道歉，天方夜譚」。

結果不單未能解決問題，反而令警察收到錯誤信息，「對示威者使用過度武力無問題」，才有了這次6．12清場的大鎮壓。

政府把監警會大換血至幾近全部清一色建制派，令市民信心盡失。這才有要求成立獨立調查委員會的呼聲。

香港人的訴求，都是回應政府過去的缺失；政府癱瘓，也是過去無能管治，積累而成。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]