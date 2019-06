王慧麟﹕美帝「以法制港」的新格局

這條草案的目的,是修訂《香港政策法》。現在出街的是參議院版本的草案。近日談得比較多的,是裏面有關香港立法會普選的部分。不過,草案還有待眾議院的修訂以及行政部門的進一步磋商,但早前眾議院院長也暗示,想草案盡快通過。就草案有關政治自由的部分,筆者有3個初步觀察。

美可用自訂準則 衡量港高度自治

其一,是草案開宗明義提到,香港日後若要繼續享有美帝的特殊待遇,必須要保持「足夠自治」(sufficiently autonomous)。查「足夠自治」一詞的來源,相信是來自最新一份、3月份公布的《香港政策法報告2019》。在這份報告之中,美帝以香港維持了「足夠的自治(雖然在減少之中)」(sufficient - although diminished - degree of autonomy),來形容香港過往一年自治狀况(而2018年美帝的《香港政策法報告》,就指香港的自治情况是more than sufficient,即是「比足夠更多」)。然而,「足夠自治」一詞,到底只是行政部門的用語,並非法律的要求。今次參議院的修訂,是將「足夠自治」的用語放在法律之中,明確要求美帝國務院在日後處理香港政策法時,需要審視香港有沒有足夠的自治。但「足夠自治」的定義呢?在這份草案之中,沒有提及。於是,假如此草案通過的話,美帝行政部門在詮釋香港自治方面,存有極大的彈性,可以用自身訂下的準則,來衡量香港的高度自治,為日後處理香港政策法,以至於報告,立下了審查的標準。

和平示威被定罪紀錄 不影響申請簽證

其二,是草案提到,任何人士若因為參與2014年傘運,又或者參與其他和平集會,而被捕及定罪的話,美帝領事館在審批其赴美申請簽證時,這些刑事紀錄將不被考慮。美帝會制定有關人士的名單,並且這份名單會給予其他民主國家。外界都知道,申請外國簽證例如美帝,都需要填寫大量個人資料,若有刑事紀錄的話,其申請會有極大的困難。如果這草案通過之後,和平參加示威而最後被定罪的青年,其刑事紀錄,不會影響申請赴美簽證,相信其他西方國家,亦會這樣做。

其三,是草案針對送中條例,做了兩個主要的反制。第一個反制,是在香港立法之後,美帝有需要檢討美港雙方的有關逃犯移交的雙邊協議,並且要加強協助美帝在港的國民等。更重要的是,在送中條例通過之後,總統需要擬定一份人員名單,包括負責執行送中條例的人士,以至負責將疑犯送交中國大陸的人士等等,對其進行簽證及資產制裁。這裏需要指出,從草案的字眼來看,這不止是針對負責送中條例的香港官員及相關議員,而是所有人士(person),沒有地域上的限制。換言之,若草案通過了,任何負責送中條例的官員、議員,以至支持者,以及在條例通過後將疑犯送交中國的相關官員及其他人士,都有機會列入名單,受到制裁。

23條立法與制裁掛鈎 港府更難提惡法

第二個反制,是把《基本法》第23條立法與香港政策法的制裁掛鈎。草案提到,一旦香港提出23條立法,總統就需要作出行動(take the actions)中止香港政策法內有關給予香港特殊待遇的條文,除非國務院認為這個立法沒有違反聯合聲明內的保障,以及香港人及外國居民的人權並沒有受到限制。眾所周知,北京一直強調基本法第23條立法是特區政府的憲制責任,歷任的行政長官都有責任完成。但是,假如這一份草案獲得通過,行政長官在23條立法之時,就不能只看北京的旨意,因為一旦23條的立法違反了人權標準,美帝就會即時採取行動取消特殊待遇。換言之,23條立法已不止是香港的內部事務,也變成美帝的家事。香港的23條憲制責任直接衝撞政策法,特首該聽誰?

對泛民而言,這是一份遲來的支持。這顯示國際社會,特別是美帝的對港政策,不再停留在口水階段,而是會有實質的行動,保護公民抗命及和平示威的抗爭者,也有力地協助及推動香港的民主及人權。更重要的是,草案將23條立法與政策法制裁掛鈎的條文,有助日後23條立法不再完全受北京操控,意味着日後香港政府更難提出惡法,除非香港政府願意承受,因為23條立法而受到美帝取消特殊待遇的風險。

港府堅持不「撤回」 美議員有藉口制裁

對現政府而言,堅持不用「撤回」之字眼,留下了政府「翻閹」送中條例的可能。既然特首堅持不撤回,留下了尾巴,美帝參議院相關的人員制裁及資產制裁的部分也沒有可能被刪走。究竟香港政府有沒有想到,堅持不用「撤回」一詞,讓美帝議員有藉口利用此次修訂,以制裁的招數,對付處理送中條例的負責官員及其他人士呢?

長遠而言,這條法例是美帝利用國內法律,延長其法律控制,將香港納入美帝法律體系的政治行為,立下了中美港三角關係的新格局。

而且,條文內有關出口管制的制裁條文,亦相當辛辣。篇幅關係,下次有機會再談。

作者是時事評論員

[王慧麟]