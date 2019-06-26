丘健和﹕寄語港府——以青年心辦好青年事

觀乎過去多次反修例遊行，除了不少中產及專業人士之外，「90後」、「00後」青年更是反修例的主力軍。或者有人會問：這批「90後」、「00後」青年人，已經是在五星紅旗及紫荊花旗下成長及接受教育，為何他們的離心以及對內地的不信任，往往比「70後」、「80後」來得更嚴重？

「與青年同行」是本屆政府的施政綱領，並提出了「三業三政」：致力解決青年學業、事業、置業問題，包括增撥教育資源及推動創新科技發展等；以及鼓勵青年人參政、議政、論政，包括成立政策創新與統籌辦事處、改組青年發展委員會、設立「青年委員自薦」機制等。

雖然這些舉措無疑比起歷屆政府來得積極，然而卻未有觸及問題的核心，就是當局仍然將青年視作一個「問題」去解決。主事官員仍未能放下「家長式」、「官本位」心態，不懂換位思考，自然招致他們的反感。

林鄭「家長式」心態 明顯不合時宜

就以特首林鄭月娥早前接受傳媒訪問時，以自己「身為人母」為例子，指出「作為母親，不想縱容兒子的任性行為」。作為一區之首、一名公僕，應當謙卑用心地聆聽各方面的意見，全心全意為人民服務；反觀這種擺着「家長式」架子的心態，很明顯是不合時宜。

誠然，香港的確存在青年向上流動困難的問題。然而，過去最令青年關注的議題，包括高鐵撥款、國教科事件、政改方案，甚至這次反修例風波，都是涉及價值觀和意識形態的政治問題。如果只是單純地從民生角度出發去為青年紓困，恐怕未能對症下藥，甚至事倍功半。

政府不必急於「派糖」讓利，相反要「以青年心辦好青年事」，以青年的角度出發，主動走入群眾，了解他們的訴求是什麼，並提升他們對社會政策的參與度，以及建立既符合一國兩制，而又切合已發展地區的發展論述。方向對了，再慢也能到終點；方向錯了，再快也只會愈走愈遠。

作者是香港青年時事評論員協會會董

[丘健和]