彭皓昕﹕立法會主席造成的政治危機

6．12衝突的導火線，一方面緣於政府在6月9日百萬人遊行後，堅持在6月12日立法會會議恢復條例二讀；另一方面，立法會主席梁君彥決定用66小時審議修例，示威者想方設法妨礙立法會召開會議，以阻止修例通過。

立法會之所以如此配合政府，除了由於建制派與政府一樣，置百萬人遊行民情於不顧之外，立法會主席梁君彥如何運用《議事規則》的權力安排會議，亦是另一主因。

事實上，前年建制派提出修改議事規則，理據是要遏止民主派「拉布」可能造成的政治危機。而民主派在反對修改時，就「預言」說「今日改議事規則，明日23條立法」，勢必引起政治危機。「預言」在一年多後應驗，只是政治危機並非23條，而是逃犯條例。

議事規則的原意，是令所有議員無分黨派地在議會中有平等的權力，為所代表的選民審議法案和投票。而主席在執行議事規則時，則必須竭力維持議員以至其所屬黨派行使權力的平等與平衡。可是，若然主席用盡議事規則賦予的權力，便會使議會失去平衡。加上某一黨派在議會中有壓倒性的優勢，就令議會外的局勢更容易急遽轉壞。

就以6．12衝突前後的會議安排為例。當日主席因應立法會外的情况，建制派議員難以返回立法會，於是首先發通告指示延遲會議，及後再發通告指當日不會舉行會議。6月13日，主席發了兩次通告，指示立法會不會在當天及翌日舉行會議。直至6月15日（星期六）特首宣布暫緩立法後，主席再發通告取消6月17和18日的會議。6月12日的會議，至此才算正式取消。

6．12後政府懸而未決 應宣布不開會

議事規則規定，假如立法會當日未有足夠法定人數的議員出席會議，即告流會，會議則順延至下星期三舉行。但與此同時，也賦予主席可隨時召開會議的權力。當6月12日立法會主席宣布不舉行會議後，按常規會議應該於6月19日舉行。可是梁君彥主席卻運用隨時召開會議的權力，不宣布流會，在辦公室裏望天打卦，等待建制派議員回到立法會即召開會議。示威者則在立法會外高度戒備，伺機而動，並防範建制派議員回到立法會。其他市民卻如驚弓之鳥，生怕隨時發生激烈衝突。

此外，梁君彥主席又運用為審議條例設下時限的權力。這個權力，前任主席已動用過，惟曾鈺成鮮有如梁君彥般，在法例未恢復二讀前已先設下死線，以及不斷增加會議時間務求通過法例。

主席用盡其權力，在政治上是否聰明的做法？未必。政府是今次政治危機的始作俑者，立法會的角色其實很被動。即使在6月9日百萬人遊行後，政府堅持如期二讀，立法會只能被迫恢復二讀；但在6月12日的警民衝突後，修例要如何處置，連政府都懸而未決。既然如此，梁君彥主席實在毋須「主動」配合政府的懸而未決，應該索性宣布不舉行會議，直至政府另行決定。這樣，就能避免立法會分擔政府的爛攤子，成為示威者針對的對象。

化解危機 往往要少用權力

權力大與權力是否運用得宜，是兩回事。很多時候，權力愈大，但運用不當，造成的危機和傷害也愈大。今次立法會主席及建制派處理逃犯條例修訂的做法，恰好是反面教材。事實上，立法會是一個政治場所，立法會議員是政治人物，用權是否得宜，端視乎有多少政治智慧。要化解危機，很多時正是要少用權力，以免做多錯多。可惜今次整個建制陣營仍然不用政治智慧（如有的話），只靠政治忠誠來做政治判斷，用盡議會權力來配合政府。其惡果就是不單置立法會於巨大危機之中，他們更要跟政府一同承受前所未有的政治傷害。

作者是執業律師

[彭皓昕]