陳景祥﹕自製危機 咎由自取

巴黎「黃背心」運動不時發生搶掠、焚燒。香港大遊行人數遠比「黃背心」運動多，但和平而有序，堪稱國際模範。這樣的香港，為何會悲觀？

經歷了一場政治大風暴之後，香港要如何自處？

當務之急 緩和官民對立

有人認為，修訂《逃犯條例》引起的風波，重創香港在國際的聲譽。這看法我認為錯，而且大錯。修例風暴重創的，是特區政府的管治，以及特首的個人名聲。餘下3年，特區政府施政將舉步維艱。事實上，香港的國際聲譽不但未受重創，反而港人在兩次大遊行的表現，充分展示了香港人的質素，即使體制內解決不了問題，要上街抗爭，但沒有人感到安全受威脅（包括居港的外國人）。如此成績，不但沒有「重創」香港，反而提升了香港的國際聲譽。

反修例大風暴過後，要處理的不是往外國做「對外的解釋說明工作」。當務之急，應是緩和民眾與政府的對立、化解矛盾，把精力放在安定香港、回應港人的訴求，這方面的工作迫在眉睫。不好好安內，反而走去外國「解釋說明」，顯然是本末倒置！

應對當前亂局，各方提出不同建議。短期措施，包括正式宣布撤回修訂條例、成立獨立調查委員會、取消6．12警民衝突為「暴動」的定性；還有涉及人事的，如特首下台、負責推行修例的高官應該有人問責辭職、重組行政會議等。筆者執筆時，政府仍然沒有任何決定。

各項建議之中，正式宣布撤回逃犯條例修訂最容易，只屬技術問題。政府不撤，相信純因面子問題。但到了這個地步，政府的面子已經微不足道，理應盡快宣布撤回。

至於成立調查委員會，建制派內有保留（例如人大常委譚耀宗），據說警隊內部也有強烈意見，認為獨立調查會打擊警隊士氣。在近年多次大型群眾運動中，警隊都成為參與者的針對目標，反修例遊行更嚴重。6．12衝突和6．21包圍警察總部，把警隊推到浪尖，譴責、「起底」和攻擊警方的言論鋪天蓋地。如何恢復警隊在日後執法時的「正當性」形象，是這次修例風波其中一項重要的善後工作。

全面調查釐清責任 警隊理應支持

政府經常強調，投訴警方是否濫權，有既定程序和機制。但兩次大遊行和兩場嚴重衝突（6．12和6．21）都是前所未見，理應在既定程序和機制之上，另找一個方法查明真相、疏導矛盾。按現行機制，監警會負責監督警方執法，政府可以委任它負責做一個全面調查、公開聆訊，讓各方可以提供證據，了解當天衝突的過程，警隊的應對是否恰當？有否濫用暴力？監警會可以邀請兩名法官任「監察員」，以確保調查過程沒有偏袒任何一方。

一個公開、透明、全面的調查，有助了解真相、釐清責任，以及更清楚當天是否爆發了一場「暴動」，對公眾有一個清楚交代，警隊理應支持。

撤回修例、成立獨立調查委員會，都在特首權力範圍之內。做還是不做，應該可以由特首決定。至於特首自己應否下台、問責班子重組等等，就不是林鄭一人說了算，必須得到中央的認許。

林鄭之前3任特首，都因政治議題而搞得焦頭爛額。但董建華的23條立法是因為憲制責任，曾蔭權和梁振英搞政改則是按《基本法》政制循序漸進而不得不做；但林鄭一屆政府已解除了這兩大議題的壓力，卻「無厘頭」地硬碰逃犯移交……

特首理應問責下台 維持尊嚴

說過了——從回歸前中英聯絡小組開始，中英已無法就移交逃犯達成協議；回歸後，大陸、香港也找不出一個可行方案！本屆政府不信邪，特首更公開指所有反對意見都是「廢話」。到了6．9大遊行百萬人上街，群情洶湧，但政府仍然堅持去馬，錯失了退讓緩和的時機。一錯再錯，整件事令人覺得特首剛愎自用、有勇無謀，修例最終觸發一場政治危機！

修例風暴的餘波衝擊兩岸關係（有利民進黨明年總統選情），增加了北京在國際舞台上的壓力（西方國家指大陸侵蝕香港一國兩制），其負面影響遠遠超出香港一地。闖出這樣一個大禍，從什麼角度考慮，特首都理應下台，以示問責，並維持行政長官最後一點尊嚴！

至於改組問責團隊和行政會議，作用不大——尤其行政會議，在整個修例風波中「低調」得如隱形。他們的去留，公眾不會特別關心。林鄭月娥在本屆政府中，予公眾的印象是「強硬、強勢」，其他問責官員都是大配角。故此即使撤換主責推動修例的保安局長和律政司長，公眾都未必「收貨」。如果政府換人，焦點人物是誰，大家都心知肚明，換其他官員的作用不會太大！

老實說，要為香港當前困局找一條出路，其實絕不容易。經歷這場大風暴之後，北京肯定會再次調整對香港的政策。然而，中央政府還可以拿出什麼良方？2003年50萬人上街反對23條立法之後，北京以CEPA（內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排）「惠港」，希望提供經濟「優惠政策」協助香港恢復元氣。CEPA在經濟上有效，但對改善中港關係、解決香港深層次矛盾，都沒有明顯作用。

「佔中」之後，中央推出粵港澳大灣區和「一帶一路」，以「融入國家發展大局」作為香港的出路，其成效未知。但從這次修例風波上街及警民衝突的「主角」大多是年輕人來看，要把香港「融入」，絕不容易。做得不好，可能會產生更多矛盾！

政府弄致如斯田地 又可以怪誰？

民間運動一直以爭取普選為主要訴求，但普選之路已愈來愈渺茫。2003年之後，港人以「維護香港核心價值」為念，希望守住底線。但「核心價值」因人而異、各說各話，很快又慢慢淡出，成不了氣候。過去兩年政治局面相對平靜，有人或許認為港人「認命」，對政治議題已不再堅持。但反修例風暴告訴我們：一旦某些政策或立法觸動了港人的基本自由，和對「免於恐懼」的底線，港人仍然會站出來力爭。

認命不認輸。有些訴求，也許是爭取不了；但一旦底線受挑戰，港人仍然會守住、會發聲。政府如果充耳不聞，大家就會選擇走上街頭，不容政府亂來！一個政府如果連人民想要什麼、不要什麼都搞不清楚，又如何與民同行、與市民connect？

當政者與民為敵、一意孤行，其下場如何，已經寫在牆上。政府弄致如斯田地，又可以怪得誰？

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]