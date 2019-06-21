曾志豪：我很想問林鄭幾個問題

我很想問林鄭幾個問題。

競選時，你親口說「如果香港人的主流意見令到我無辦法再擔任行政長官，我會辭職」。而今天，兩次大遊行，103萬＋200萬＋1人，他們都叫你下台，為何你仍不走呢？

只有兩個可能。第一，你當時根本講大話，你只是騙取選民支持。一個講大話違反承諾的特首，還怎麼有臉再做下去？

第二，你沒有講大話，你只是覺得，香港未出現「主流意見」。即是說，你覺得幾百萬人上街，由天光行到天黑，甚至不惜流血衝突抗議，仍然不算是主流民意？那麼你便要好好向市民交代，你心目中的「主流民意」，是什麼定義？難道是那些隱形不見真身的「聯署支持修例」的簽名？那些支持修例的簽名，看到你突然「跪低」的轉軚動作，他們還會想繼續支持你嗎？

你不斷強調政府在修例的工作做得不足，未來會做更多溝通解說工作。請問，你是否到今天仍然認為，市民反對修例，是因為「誤解」、「誤會」？是因為政府解釋得不夠好，市民理解不夠好，出於誤解，所以才會走上街頭反對？即是說，其實修例本質一點問題都沒有；有問題的，只是反對修例的市民。只不過太多人反對，你礙於形勢而屈服，其實你覺得反對的市民根本沒有道理。是這樣嗎？你是口服心不服嗎？

記者問到林鄭當日用了「阿媽教仔」的比喻是否講錯，因為當政者不應把自己裝得高高在上。你完全沒有回應，你是否仍然認為，你是香港人的媽媽呢？

你消費了「台灣殺人案」好些日子，最後又「棄之如敝屣」，你有向受害人真誠道歉嗎？

為什麼年輕人犯了錯便要狠抓狠捕狠坐監，論斷為暴徒；而政府官員犯了錯，引起這麼巨大的社會動盪，卻可以沒有後果，毋須下台，好官我自為之呢？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]