盧文端：解讀中央對林鄭停修例的「支持、尊重、理解」

啟動修例及兩次修訂都得中央支持

林鄭特首解釋暫緩修例時特別談到，修例工作是由香港特區政府主動、自發去做，整個過程都是由特區政府作主導，中央在整個過程中都是採取理解、信任、尊重、支持。事實確實如此。

特區政府的修例工作於今年2月正式展開，中央層面一直未有就修例直接公開表態，其中一個原因，是因為修訂逃犯條例主要屬於特區自治範圍的事務。中央雖然支持特區政府修例，並尊重和理解特區政府剔除有關商業類罪行的安排，但並不認為需要高調公開表態。後來，修例的爭議成白熱化狀態，尤其是外國勢力全面干預，中央不能不站出來說話，以致主管港澳事務的韓正副總理公開表達對特區政府修例工作的完全支持。

記得特區政府就修例提出三方面共6項額外措施時，保安局長李家超還特別談到，特區政府為釋除疑慮，需要採取進一步措施，中央表示理解，並尊重和支持特區政府關於增加保障的各項涉及內地的措施。這裏所用的也是「理解、尊重、支持」6個字。

切莫將中央包容大度誤判為「軟弱可欺」

林鄭特首終於宣布停止修例，這在之前被認為是「不可能」的決定。不僅建制派「意想不到」，即使是許多參與反修例遊行的市民，也沒有期待這樣的結果。據香港大學和中文大學有關機構在6月9日遊行現場對參與遊行人士進行的民意調查顯示，超過八成人都不認為特區政府會撤回修例。

相信香港市民都會理解，中央能夠做出「接受停止修例」這樣一個重大決定，絕不是一件容易的事。眾所周知，中央已經表達全力支持特區政府修例；中央對外國勢力干預修例也表達了堅決反對、絕不退讓的嚴正立場；中央當然清楚知道，反對派以所謂「反送中」口號，製造人人恐慌，誤導了很多香港市民。同時，中央也了解，很多參與遊行的市民，並非反中央、反一國兩制，而是對修例有疑慮，對特區政府的處理手法有意見。《明報》在6月9日遊行現場進行的民調顯示，受訪者反對修例的原因，以擔心香港法律制度及一國兩制受衝擊，及特區政府不聆聽意見為主，分別高達83.7%及73.8%。

綜合分析來看，中央能夠做出「接受停止修例」這樣一個重大決定，既是對林鄭特首的「支持、尊重和理解」，也是對香港社會對修例不同意見的尊重、包容，更是對香港落實一國兩制的「支持、尊重和理解」。

需要留意的是，有的人將中央在修例問題上的包容大度視為「軟弱可欺」，於是得寸進尺，要沒完沒了鬧下去。這種企圖將香港社會推向與中央對抗的境地的做法，香港市民不會認同，也絕不會有好結果。

中央希望香港聚焦經濟民生

國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國20周年大會上的講話指出，香港要始終聚焦「發展」這個第一要務，一定要珍惜機遇、抓住機遇，把主要精力集中到搞建設、謀發展上來。中央「支持、尊重和理解」特區政府停止修例，也是希望香港避免極端對立，凝聚人心，將精力聚集發展經濟、改善民生，把握粵港澳大灣區和國家發展的機遇，共同建設香港美好家園。中央的這個期待，香港市民也應該不難明白。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「如何看待中央對林鄭停止修例的『支持、尊重和理解』」）

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]