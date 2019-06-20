梁美芬﹕不應將警隊做磨心

修例從2月份提出至今，從一個單純的法律議題醞釀成今天的政治紛爭，這是大家都不願意看到的。提出初期，對於條例草案爭議性比較大的罪行，政府有聽到我們的聲音，在3月至5月份之間做出了兩次修訂。但4月份開始，多個外國政府紛紛表態關注條例的修改，牽扯了國與國之間的較量，中央也必須高調表示支持特區政府的行為。這裏面錯綜複雜的國際關係，加上中美貿易戰如箭在弦的情勢，港府單純的修例情况變得非常複雜。

條例推出以來，特區政府錯誤低估了形勢，這並非是一條簡單的議案，裏面包含千絲萬縷的法律關係及國家利益，是始料未及的。政府要做好這次條例的解說工作是十分困難，因為法律草案條文晦澀難懂，文本深奧無疑，法律專家也要再三細嚼慢嚥才能明白。但是，扭曲條例卻是易如反掌；就算條文沒有被扭曲，條文被人惡意唱衰，也是容易不過的事情。縱使特首宣布暫緩，提及沒有時間表的延期，反對派仍要求林鄭道歉、下台及永遠「撤回條例」的字眼。條例修訂給示威者帶來的恐懼感，無論如今的港府再怎麼解說，也會是徒勞無功，這給了港府一個很大的教訓，必須深刻反省。

筆者明白條例修訂的原意是為堵塞法律漏洞，倘若政府一開始做好解說工作，或許條例是可以通過的，如今已演變成政治問題，通過的政治代價太大。現時社會變得很撕裂，差不多100萬人網上聯署簽名支持條例的修改，亦有約100萬人站出來反對修改條例，6月12日上演的一幕幕更是讓人痛心。正反雙方人士中不少人都「選擇」相信事實的一面，有人只相信警察打人，有人只相信示威者打警察，大家都顯得非常憤怒。

6．12警民衝突 應交法律而非政治處理

無論如何，示威者都不可以將警隊當作出氣袋，更千萬不要將對政府的怒氣發泄在前線警員身上，示威者亦不能以公共利益凌駕一切，叫政府不准控告示威者等都是雙重標準，亦有違法律面前人人平等的精神。在一個法治社會，違反法律就要受到法律的制裁，否則法治精神何在？6月12日的警民衝突，應交由法律及法庭處理，而不是將有關人士交給「政治」處理。香港治安良好，香港的警隊是非常克盡職守，其專業水平在國際上名列前茅，示威者萬萬不能拿警隊做磨心。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]