呂秉權：香港成為中共意外的「逢九必亂」

回看歷史，1949年國共更替；1959年大饑荒；1969年中蘇珍寶島之戰、國家主席劉少奇和十大元帥賀龍被鬥死、害死；1979年中越戰爭；1989年六四事件；1999年法輪功學員圍中南海、美國誤炸中國駐南斯拉夫大使館；2009年新疆7．5民族仇殺騷亂。

到2019年，中國領導人萬萬猜不到，在中美貿易戰升溫、國內經濟下行壓力加大的內憂外患下，相對穩定和可控的香港竟無風起浪，爆出了可能是歷來最大規模的200萬01人（警方：少於34萬人）大遊行和開槍流血事件，受國際社會批評和關注的程度，近年罕見，令香港成為「逢九必亂」的意外大亂。

事實上，中共深知「逢九必亂」之理，加上今年是中華人民共和國70周年國慶、五四運動100年、西藏鎮壓60年、六四事件30年、法輪功圍中南海20年，中共領導人新年伊始已在全國部署抓穩防亂。

1月21日，中共總書記習近平在全國省部級主要領導幹部專題研討班上，以「堅持底線思維着力防範化解重大風險」為主題在中央黨校開班，新華社通稿約20次提「風險」二字。

對地方領導而言，筆者相信，最重要的除了是發現風險、防範風險和化解風險之外，關鍵是不要製造風險。

習近平說：「我們必須始終保持高度警惕，既要高度警惕『黑天鵝』事件，也要防範『灰犀牛』事件；既要有防範風險的先手，也要有應對和化解風險挑戰的高招；既要打好防範和抵禦風險的有準備之戰，也要打好化險為夷、轉危為機的戰略主動戰。」

林鄭政府為中央添煩添亂

在修訂《逃犯條例》一事上，林鄭政府所做是的不是化險為夷、轉危為機，而是「化夷為險、轉機為危」，為平靜的香港無風起浪，為中央添煩添亂，在自視過高和評估不足的情况下，甚至可能為中央製造了風險。

回歸以來，移交逃犯一事，中央其實一直與特區政府有磋商，列在工作清單之中，只是欠缺時機和有膽識有能力的特首將其正式修例。當特首林鄭月娥信心爆棚決定做這工作之時，中央肯定有過問其成事可能，筆者相信林鄭信心十足，令中央放心。

再者，中央一直十分希望法律武器化香港，治港要法律有法律、要槍有槍、要炮有炮，令港人對中共不敢反、不能反，否則有法可治。由於此法可針對國家安全的犯罪，是基本法23條的一個補位，中央樂觀其成。對未來23條立法，這次修逃犯例亦可被視為一次經驗模式，為他朝成功奠定基礎。

按筆者的理解，中央認為近年香港的管治形勢已大有改善，這見諸主張「港獨、本土、自決」的人和議員被DQ（取消資格）、港獨組織被取締、佔中案和旺角騷亂案相關人等被判刑、港人社運意識大降、一地兩檢通過、建制派把持議會、跟內地口徑改教科書、很多法律和政策工具在手等。

在此等時機下修例，特區當局可能會以為不通過比通過更困難，因建制必定護航，中央必定大力支持，民意於我如浮雲，多少人上街都不是問題。况且，有關部門曾評估過，香港最亂的情况都只是「佔中」而已，警隊有足夠的能力和更強武器應對，瓦解於無形。

武器不應打向平民百姓和記者

在6月9日103萬人大遊行之後，暫緩修例都不是北京的想法，因人多就「跪」，特區和中央的權威都將蕩然無存。直到6月12日，警方過度執法，向一些和平集會的市民頭部開槍，令整件事出現了逆轉，國際聲討和制裁之聲日大，部分甘於犧牲的香港人迫使原本鐵板一塊的中共政權讓步。

最後，筆者和應各界和前輩劉進圖先生有關成立由大法官領導的委員會的建議，對警方在是次清場有否過度執法進行調查，因拿武器的人如不能控制情緒、專業執法，整支警隊的公信力將難以確立。是香港納稅人養了警隊，這事不是由特首或警隊一哥說了算。前高官王永平說，既然特區政府那麼推崇法官，我們就一於一起信賴法官。

「是人民在養你們，你們自己看着辦！」

前總理溫家寶這話擲地有聲。

武器不應打向平民百姓和記者。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]