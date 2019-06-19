陳純菁：林鄭錯在哪裏？為何不「撤回」？

6．15的林鄭與6．18的林鄭

比較6．15的林鄭與6．18的林鄭，後者的表現略有改進。在6月15日宣布暫緩條例修訂的記者會上，她的態度，並沒有給人一種歉疚的感覺，在這個水深火熱的時候，她仍然以一身高貴的旗袍出現，樣子已經很離地，雖然自認有不足之處，令大家失望及痛心，但是她的態度仍然是一貫的高傲。在6月18日的記者招待會上，她改了以素色的套裙出現，也沒穿戴耳環，在讀出中英文稿的時候，語氣帶有一些歉意。可是，她道歉的內容空泛，對記者的提問多番迴避或只作間接的回答。她道歉的着眼點，是她「推動做得不足」，令市民憂慮及恐懼。換句話說，她仍然覺得在這個時候推動《逃犯條例》修訂是對的，只是她做得不夠好，以致市民誤解，因而產生恐慌。

過錯何止「解說不足」

林鄭今次犯下一連串的錯誤，最根本的問題在於她太離地，不了解民心，沒有國際政治視野，沒有充分了解中港關係，並且自以為是，高傲執著。首先，就如我幾天前在《明報》所講，她政治無知，不理會本港的社會政治環境及國際的政治複雜性，在這個不恰當的時候來強行為香港人「拔刺」，這已是第一個大錯。第二，港人不相信內地的司法制度，不止是在於它的制度與香港有天壤之別，更在於它如何執法。事實上，內地很多政策在書面上是很完善的，但是在執行上，卻完全兩回事。加上香港與內地的關係不是國與國的關係，而是「一國」作大前提，特首又不是民選產生，港人憑什麼會不害怕呢？林鄭似乎對這種複雜的中港關係未能完全了解及掌握。第三，在提出修例後面對不同的反對聲音及質疑的時候、在中聯辦仍未出聲的時候，她不提早撤回條例修訂，重新作全面諮詢，這又是一個大錯。第四，當6月9日百萬人在大雨又炎熱的天氣下上街，場面如此震撼，世界各地大肆報道時，她竟然在同日晚上，當示威者剛走完一整天、筋疲力竭回到家裏的時候，來宣布逃犯條例修訂按原定在6月12日二讀，對百萬人的行動視而不見，令示威者更加怒不可遏，若不是她堅決要在6月12日二讀，又怎麼會出現當日示威者與警方衝突的場面，並導致80多人受傷？這是香港自1960年代以來，最多示威者受傷的一天。

為何不能說「撤回」？

6．16大遊行的規模，不管是民陣說的接近200萬人，還是警方說的33.8萬人，這數字已經不重要，重要的是這次遊行的人數超過6月9日的。在6．16晚上，我在想，若林鄭不願下台，唯一的路就是來一個真誠的道歉，並多謝出來遊行的市民，到醫院去探望因遊行而暈倒入院的市民。可惜，她仍然感受不到市民的怨憤，她竟然用「鴕鳥」的方式來道歉，發出新聞稿，內容與6月15日在記招上講的類似，加了一句「行政長官為此向市民致歉」，這個道歉以第三身的角色寫出來。用這種道歉形式，是因為林鄭覺得自己是市民的父母，而她這個年代的中國人父母，是不會向子女道歉的。即使他/她們心中知錯，口裏仍然說不出來。是否同樣的原因令她難以說出「撤回」這二字？這個可能有點複雜，不止是面子的問題，極有可能是北京不允許她說「撤回」，因為這個逃犯條例修訂，其實是對中國內地司法制度的一種審判，若把它「撤回」，這便更加確定了內地司法制度存有問題的定斷。

怎樣走下去？

我相信林鄭的道歉與市民及示威者的期望仍有一段距離，但是這件事應該也會告一段落。林鄭與市民的距離在於她做慣高官，但更大的問題是她不是民選產生。特首這個位置確是「一國兩制」下的畸形產物，現在沒有人敢重提政改這個議題，但經過今次這件事後，或許大家應思索香港下一步應如何走下去。

作者是香港大學社會學系副教授

[陳純菁]