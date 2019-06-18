歐陽五﹕修例暫緩助理性回歸 香港須冷靜反思

為期數月的修例爭議被不斷激化升級，社會撕裂加劇，衝突隱患重重。艱困時局下，特區政府的決定以市民安危為重，是兼具善意和彈性的負責之舉，有利於激進對立的社會情緒紓解降溫，也為傾聽意見、理性討論創造空間。另一方面，港澳辦表示中央對香港的社會反應高度關注，屬正視民意信號，應積極看待。

所謂以退為進、事緩則圓。此時，所有理性、和平且真正愛惜香港的人，都應按下暫停鍵，思考如何讓理性回歸，而非激化對立。15日，一名反對修例的男子墮樓不治，此類悲劇不應再有任何發生的可能性。

固然，此次修例過程中民意反彈，特區政府在解說、溝通方面有所缺失，值得檢討。但回歸初心，此次依法修例，既有處理台灣殺人案的現實需要，也是填補法律漏洞的重要舉措；既符合《基本法》的相關規定，也有利於鞏固香港的法治社會定位，其正當性和必要性毋庸置疑。激情退卻後，香港社會應循理性反思、公開徵詢、求同存異、凝聚共識的方向尋找出路。

首先，市民應冷靜思考，合法遊行和意見表達為何屢遭激進人士騎劫，演化為暴力衝突。香港是意見多元社會，因觀念分歧走上街頭合法表達無可厚非。但近年來，在合法遊行時間過後伺機煽動暴力衝突，已成激進人士慣用手段。須知，社會仍有龐大的中間力量希望事件盡快落幕，而非演化成「佔中2.0」和「旺暴2.0」。威脅公眾安全，擾亂交通、營商環境等行為絕非沉默多數容忍範疇。

其次，市民應認真閱讀條例草案，獨立判斷，修例是否真是「惡法」？此前，有媒體對9日遊行進行民意調查，絕大部分遊行人士對草案內容不熟且存在認知錯誤。然而，熟悉草案內容者可知，特區政府因應民意憂慮，多番進行修改。條例在移交門檻、法庭把關、人權保障等方面不僅符合國際慣例，更有高標準。以標籤化手段將修例程序政治化、妖魔化實屬不幸，市民不應被障目。

局勢進入複雜多變 需明確兩個現實問題

事實上，不同司法管轄區域間通過刑事司法協助，共同打擊嚴重犯罪行為是國際慣例。協議的簽訂則有賴於不同司法管轄區間的相互信任。內地近年來在司法制度改革方面取得的成效得到國際社會的充分認可，已和71個國家簽署了50項引渡條約和61項刑事司法協助條約。香港應以發展眼光看待內地司法改革的努力和成效，走出「逢中必反」的怪圈。

尤其值得警惕的是，香港內部及全球局勢進入複雜多變期，人們需要明確兩個現實問題。

其一，香港年底將進入選舉季，2019年區議會選舉和2020年立法會選舉將接踵而至。近年來，從「佔中」到「旺角暴亂」，不少激進勢力借力起勢，擠壓社會理性空間。在此背景下，市民應保持清醒判斷，謹防不同勢力以泛政治化手段撈取「選舉資本」。

其二，中美貿易戰升級背景下，香港應在外部力量的處理上格外小心。修例過程中，據不完全統計，西方共60餘次發表聲明，做出各種干預行為，令整個事態變得複雜。

應該看到，本屆特區政府自上任以來專注發展經濟民生。重啟諮詢後，政府應以開放姿態聽取意見，求同存異，凝聚共識，讓社會擺脫政治爭拗，重新聚焦改善經濟民生的務實路線。

作者是時事評論員

[歐陽五]