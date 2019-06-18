張海澎﹕理性地看待雙方的暴力行為

暴動不一定都是不對的

警方及政府將6．12的示威定性為暴動，這引起各方的抗議。然而，「暴動」是一個十分含混的字眼，示威時暴力行為要達到什麼程度才可稱為暴動，沒有清晰的界線。筆者不敢確定那天的情形是否可稱為暴動。但如果此事發生在外國，我們從電視上看到所發生的情形，這時新聞報道員說某地的民眾發生了暴動，我們似乎不會覺得這個說法有問題。因此，警方及政府將那天的抗議行動定性為暴動，雖然有誇大之嫌，但也不能說完全錯誤。

人們之所以對這個定性不滿，是因為誤以為暴動就一定是錯誤的。這是一個誤區。歷史上，有多少社會變革、進步是通過暴力的手段來達至的？美國的南北戰爭、中國的辛亥革命等，都是通過暴力來達至某種正義的目標。但我們不會說這些暴力行為是不對的。1927年9月，中國共產黨發動秋收起義，他們又稱之為「秋收暴動」，既承認是暴動又認為是正義的。「暴動」一詞本身是中性的。一個暴動是否正義，視乎其目的、必要性、所造成的損害，等等。如果循和平的途徑無法改變一個不義的現狀，那麼訴諸某種程度的暴力未必都是錯的。

回到目前的情况。假定修訂逃犯條例是不應該的。在6月9日幾十萬人上街和平示威後，特首仍堅持要在立法會二讀，因此觸發了6．12的暴力抗議。結合前因後果、暴力的規模、所造成的損害等因素，筆者認為6．12的暴力行為並無不當。它既沒有傷及無辜或造成嚴重的破壞，最後又迫使特首宣布暫緩修例。並不是說任何能達至正義目標的暴力行為都是正當的，而是說，為了達至一個正義的目標，有時恰當的暴力是必須的。因此，我們不必在乎警方或政府是否將6．12的抗議定性為暴動。關鍵是，就算它是暴動，也是正當的暴動。

武力驅趕亦屬警方職責

另一方面，我們也必須看到，雖然某些的暴力抗議（或者說暴動）在道義上是正當的，但在法律上卻是犯法的。因此，警察對暴力抗議（即使是正當的抗議）採取武力鎮壓，也並非都是不對的。畢竟，暴力抗議有可能傷及無辜、造成破壞。為了維護社會秩序，對暴力抗議進行武力驅趕，也是警察的一種職責。警察的武力驅趕是否恰當，視乎使用武力的必要性、是否最低程度，等等。

回到6．12暴力抗議的現場，筆者看不出警察在驅逐示威者和清場的過程中過度使用武力。指摘警方使用武力卻不指摘示威者使用暴力，是持雙重標準。個別警察的行為或許過火，如辱罵記者或將和平離去的學生打得滿面披血等，但在那種混亂的場面，這種情况難以避免，不必過度反應（筆者認為朱經緯案根本就是小題大做）。平心而論，與外國同類的抗議示威比較，香港警察對付示威者的手段，比許多西方國家的警察要溫和得多。因此，在這次事件中指摘或辱罵香港警察，實在有欠公允。

如果示威者沒做錯，警察也沒做錯，那麼錯在誰？錯在強行要修訂逃犯條例的香港特首林鄭月娥嗎？無論是23條還是逃犯條例，本來都是必須或應該有的法律，為什麼在香港會引起如此大的恐慌和強烈的反應？錯在不尊重法治、不重視人權、不講求普世價值的中國政府。

作者是香港中文大學哲學系兼任講師

[張海澎]