劉進圖﹕官員問責 獨立調查

強推修例手法 比法案內容更可怕

回看修例一事始末，政府強推修例的手法，比法案內容更可怕。整個宣傳推銷，都是建基於謊言之上。起初說急於修例，是為了替台灣殺人案討回公義，到台灣當局明確反對修例，便改說要堵塞制度漏洞，但法例的背景文件清楚顯示，逃犯條例不適用於中國任何其他地區並非漏洞，而是為了保障港人的刻意安排，回歸前獲得中英兩國同意。為了推銷法案，政府宣稱法院可以把關，確保被移交人士人權受保障，但律師會和大律師公會都指出，法案根本沒有授權法院把關，香港法庭無權審查被移交地的司法水平，是否符合國際人權公約要求，無權審查犯罪證據是否可信，無權以人道理由拒絕移交，要被移交人能證明自己是政治犯，才可免除移交厄運。保安局和律政司的官員講了這麼多大話，摧毁政府誠信，不用承擔責任嗎？

6月12日下午3時至5時，在立法會外發生的暴力鎮壓，震驚港人和國際社會。就算有一小撮示威者挑釁在先，向警方擲磚，衝擊警方防線，警方必須用適度武力應對，是否就此把上萬名和平集會的民眾統統定性為「暴徒」，用不成比例、毫無節制的武力對付，包括發射150枚催淚彈，大量胡椒噴劑，以及殺傷力強的橡膠彈、布袋彈？是否可以近距離施射、向着頭部施射？是否可以向記者施射、向來調停的牧師施射？是否可以集體向倒在地上的示威者拳打腳踢？這些匪夷所思的暴力執法場面，怎可能在香港這文明守法的國際都會出現？紀律部隊還有紀律嗎？

不能讓真相湮滅 任謊言掩飾暴力

為了還和平的示威者一個公道，也為了還守法的警員一個公道，政府必須成立由大法官主持的獨立調查委員會，公開地徹底調查6．12執法經過，找出全盤事實，追究濫權施暴者的責任。如果政府拒絕這樣做，請大律師公會、香港記者協會、國際人權組織等聯合力量，舉行民間公聽會，廣泛邀請當日在場並拍下現場圖片或錄像的市民作供，不能讓真相湮滅，任由當權者自說自話，繼續以謊言掩飾暴力。

民眾須用選票恢復議會制衡權力

修例一事也暴露了建制派議員的本質，完全沒有個人自由意志，只能唯中聯辦之命是從，以致商界議員明知商界普遍反對也支持修例，地區直選議員明知三分二市民反對也支持修例，看見百萬人上街也繼續支持修例，立法議會完全失去權力制衡。在今年底的區議會選舉和明年的立法會選舉，反對修例的民眾必須運用手上的選票，恢復議會制衡權力，約束謊言暴政。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]