世澤老師：自發「三罷」行動：不罷無謂的課

下一步行動，難以預料，民陣日前暫擱「三罷」不果，演變成民間自發。就此，公眾值得一再反思中、小學罷教、罷考意義及果效。

「無課可罷」的現實

首先，現時不少中、小學正值考試，根本「無課可罷」，要罷，即逼令學生罷考。可是，學生罷考，接着會出現如何計算分數的公平性問題，不論學校有沒有為罷考學生「調分」，也會被各方批評，要不批評不幫助擁有政治理想的學生，要不批評學校提供「優惠」予有特定政見立場學生。

况且，考試過後，學校將進行試後活動，教師直接講授機會大減，而試後活動形式、內容相對輕鬆，例如非政府組織講座、體驗式學習等。此時此刻「罷課」，執行起來的變數更多。

「罷課不罷教」誤導公眾

另外，就算「有課可罷」，所謂「罷課不罷教」，很難落實。首先，當了解「罷課不罷教」原則，可發現根本沒有真的罷課、罷教，只是教師「轉換教學活動」，將原有課堂變成公民課或另類集會等。既是如此，罷課、罷教等詞誤導公眾，應將整個論述改成「全校改上政治課/進行政治活動」。若然如此，學校政治中立角色難以維持，有違教育專業。尤其，這次罷課是因反修例的政治訴求而起，若然要求教師在所謂罷課、罷教期間「客觀公正」跟學生「上課」討論反修例風波，實在矛盾，幾乎不可能做到。

另闢校園內大小戰場

若然學校進行罷課、罷教，動輒影響起碼一班約30名學生，還有背後的家長。

大家深信「有教無類」，學校須公正照顧不同政見學生、家長、教師、校友意願。事實上，除了支持或反對，還有幾類想法，不容忽視，包括有「中立」、「中間偏向支持/反對」，甚或「無意見」的想法。上述想法也是有立場的想法，縱不同意，仍須尊重。

既是如此，若然堅持大規模進行所謂罷課、罷教，校園不同持份者之間的撕裂必更嚴重。現時，特區政府、政黨、民陣也難以平息民憤或爭議，一眾中、小學又怎能做到？

學生安全、未來為首要考慮

中學校園政治抗爭，須有底線。中學生未成年，正值求學人生階段，他們擁有的是青春、時間與未來。年輕學生有「本錢」去裝備、去等待，總有一天，他們會取代這一代的成年人，成為不同範疇的社會領袖，擁有權力。

正因如此，少年人必須珍惜仍擁有的健康與生命，積極裝備，建立正向人生觀，規劃精彩未來。

所以，面對政治爭議，社會各界務必照顧孩子生命安全，成年人也須把好關，不要令正值青春期的少年人情緒激動，身處險境。

很遺憾，是次爭議波及校園及少年人，尤其6月12日的行動，還有和平遊行的後續抗爭，部分情緒激動的中學生現身參與，叫人擔心不已。加上，6月15日已有人失去寶貴生命，深切悲痛之餘，也提醒社會更須為下一代的健康生命設想，切忌再加激發孩子情緒。

因此，自發三罷，須好好顧及以上各點。例如，相關組織、群體應修訂名不副實的罷課、罷教口號，亦毋須策動大規模罷課，只建議學校另闢校內場地，讓有情緒需要、且獲家長同意的學生在內討論、集思或靜坐。另外，須提供更多輔導、紓解學生情緒的支援，不應要求學校承擔向政府施壓的政治責任。

猶記起，讀畢張文光先生在5月25日《明報》所寫的專欄文章，當中提及「殺君馬者道旁兒」，不得不叫發動罷課的組織及群體自省，切忌讓無辜少年人被煽動，令他們沉醉在激情與掌聲之間，危害自己及他人健康生命，摧毀將擁抱的精彩未來。

作者是資深教育工作者

[世澤老師]