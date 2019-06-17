鄭立：治亂世用重典？ 不，是用重典得亂世

旺角事件顯示的事實是，清算與檢控、控告，可以隨時發生。即使事件已發生了兩三年，還是可能有人突然被上門拘捕。甚至有些根本與事件無關，純粹只是路人，或者不懂怎樣為自己辯解，都可能會出事。也就是說，只要清算一開始，每個人未來都難免活在恐懼當中，這往往會波及他們的前途、人生規劃以及家庭。

不論逃犯條例修訂是否被通過，以上都是會發生的未來。就算目前市民的抗爭成功，讓議會逃犯條例修訂不被通過，或政府主動撤回，以上的問題也不會同時消失。

在秦代，有兩名秦帝國的小軍官，分別名為陳勝與吳廣。他們既然是軍官，理應本來就是奉命守法的小人物，他們當年犯了秦帝國的法律，而該法律會令他們受很重的刑罰。當被整個帝國建制重罰的恐懼在眼前時，他們前無去路，結果反而決定把事情搞大，興兵造反。雖然最後被秦政府鎮壓，可是發生了這樣的事情後，虛耗了大量資源，整個天下帝國的體制就出現了動搖，在連鎖效應下，帝國走向崩解動亂，最終滅亡。

當時參與鎮壓的指揮官，結局是自殺而死，後人害怕被報復而改名換姓四散逃亡。反抗者固然沒有好結果，但鎮壓者的下場更淒慘，一群曾經奉公守法的人，最後兩敗俱傷同歸於盡，僅是源自大家試圖遵守一個愚昧的制度。

或者有些朋友覺得「犯法就是不對」，那麼，請再重複讀一遍上述的故事。著名學者柯爾伯格提出過「道德發展階段」的理論，把人類的道德分成4層以上，在他的標準中，把犯法與否視為對錯標準，是屬於相當低層次、不成熟的道德思想。

當被重罰無可避免 理性者不會束手就擒

我們都聽說過治亂世用重典，但根據上述的歷史故事，卻反而是用重典得亂世。的確用大罪重罰較有阻嚇力，但卻有嚴重的副作用：當被重罰已無可避免，理性者反而不會束手就擒，而追求放手一搏，反敗為勝，因為就算勝利的機會多弱，比起百分百的絕途總好多了。他們會走向義無反顧的將事情不斷升級。直至他們得到保證並相信，以上的恐懼和威脅並不存在為止，他們不會再被追究，或者政府無法追究他們為止。

因此，我認為不論是政府、各位公務員，或者各位議員，或者是各位關心香港未來的社會各界人士，都應該追求讓所有幾年因政治事件而涉案的人，能夠被撤控及不被追究，甚至社會各界也盡量補償他們的損失，讓他們得到應有的尊重以及回到正常的生活。

讓他們以後不需要再陷入隨時被拘捕檢控失去自由的恐懼中，事情才能夠圓滿解決，否則就是逼他們與政府決戰到底，自找麻煩。這不僅再是逃犯條例修訂的問題，如果阻止了逃犯條例修訂而沒有救這些人，事情也只會走向進一步的惡化的。

作者是專欄作家

[鄭立]