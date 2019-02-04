一群《明報》員工：偏袒政權毁損報格 議事須持公義良知—— 一群《明報》員工反對「6．13社評」公開信

我們是一群《明報》員工。我們反對6月13日明報社評〈暴力無補於事 唯盼香港平安〉偏頗官方、警權的立場。

我們理解報社有其制度，編、採、攝以至社評主筆各司其職。明報社評由社評委員會討論後決定，主筆先生執筆時不需要聽我們的見解，我們也不會要求社評依循特定立場，但文章見報後，所有讀者有權發表意見，包括本報同事。

我們不能認同這篇社評的最重要原因，是它以反對暴力為名，為警察暴力、政權暴力開脫為實，對市民無辜被警方濫暴傷害的種種證據，卻輕描淡寫、視而不見。

評論警方及示威者標準有異

社評引用警方講法，大花篇幅斥責示威者滋事，對警方暴力輕輕帶過，一句「警方使用武力是否合度、有否傷及無辜，事後可以調查檢討，如果證實過分，應予譴責」，對被打到頭破血流的市民，以至前線同事同業，可謂涼薄。槍彈無眼，人命沒有了就沒有了，是不能透過所謂調查檢討譴責，起死回生。

社評用電視直播為當日衝突定調，指斥有激進示威者衝擊，引致事態急轉直下，又謂「部分激進分子發起暴力攻擊，亦是鐵一般事實，必須強烈譴責」。6月14日社評〈政府修例強拔心中刺 管治失效代價難彌補〉則謂，「隨着愈來愈多傷者證辭和影片證據曝光，警方使用武力是否合度，外界確有充分理由提出質疑。警方在行動中有否過度使用武力和違反警察通例，監警會應認真調查追究」。兩篇社評，對警方及示威者標準明顯有差異，論斷示威者時做「電視判官」，論斷警方則要待監警會查究，我們不能認同。

這是真相 不止是「自己想看的畫面」

社評謂「如何看待這次亂事，很多人其實又是根據政治立場歸邊，只看自己想看到的電視畫面、說自己想相信的論述，並非實事求是」。殊不知主筆先生的偏聽偏言，用一個通俗說法，正是把「回力鏢」射向己身。

諷刺的是，當日刊登該篇社評的A4版，正是報道警方槍傷示威者頭和眼部的新聞。港台外判司機無辜捱槍，心跳一度停頓；有老師眼部中彈；商台記者遭警員揮棍多次推撞，表明身分後有警員回應「記你老×！」，以及有警員向示威者叫喊「出來啊！×你老×，自由×」等等，這些只是「自己想看到的電視畫面」嗎？不幸的是，這些畫面，我們有誰想它們發生？

武力懸殊 生命何價

同事的報道呈現出血淋淋的事實，但社評中「可以調查檢討」、「根據政治立場歸邊」等字眼、言論，難免令人質疑為警方、政權的所作所為開脫。社評說要將小撮「暴徒」區分出來，警方卻不區分和平與激進的示威者，一律無差別地以催淚彈、橡膠子彈及布袋彈等射擊驅趕。社評指部分示威者先用武力，「情况才急轉直下」，警方才「使用催淚彈和布袋彈等武器反擊，驅趕佔路人群」，這樣「先打人就是錯」的論述，忽視雙方力量的極端懸殊，等同在說，有人先衝擊，警方便能肆意用致命武器，更忽視警方本來有責任保護包括示威者在內的人命。

我們認為，一篇對社會負責任的社評，不應單純偏袒某方，但應該對有權有勢、有槍有炮者持更嚴格標準，進一步監察警方執法時，有否遵循條例指引。打頭打眼有否必要？警員是用最低度武力，還是失去理性，視市民為仇寇？這些問題，是否比急急斥責示威者更難回答？

談論紀念六四，社評強調歷史公義、「內地當局愈要迴避歷史，香港人愈要說出真相」，及至當下港情，卻要留待所謂調查檢討，而非在千鈞一髮之際，加緊勸喻武力佔絕對優勢、有行家形容為「殺紅了眼」的香港警察「放下屠刀」，不得不再詰問，人的生命與尊嚴，在執筆者眼中究竟何價？

定性「暴動或騷亂」 隨政府起舞

至於社評直指6月12日事件是「暴動或騷亂」，這個更甚於明報對「旺角大衝突」的定性，卻是先引述警務處長盧偉聰（「騷亂」）、警方新聞稿及特首林鄭月娥（「暴動」）的說法，再把兩者歸為同一英文詞語「Riot」，以其字義來解釋「就是有一群人以暴力破壞和平秩序」，再謂用「平常心」看待「激進分子的暴力行徑」，應該承認6月12日發生了暴動或騷亂。

我們要質疑的是，事件定性單向跟隨政府及某些人「自己想看到的電視畫面」，是合適做法嗎？如前段所述，6月12日的「暴力行徑」，警方所佔的分量必然不輕，數十市民送院，有人傷勢嚴重，在所謂「暴動或騷亂」的另一邊，又有沒有「激進分子的暴力鎮壓」？遺憾的是，主筆先生可能會把這個問題交給監警會了事。

請社評委員會護報譽辨是非

明報採編同事堅守崗位，力求為讀者捍衛、呈現真相。警員對傳媒的無理仇視，更令在前線拼搏的同事冒很大人身安全風險。警察對傳媒的侮辱固然無理，但因為一篇社評令讀者對明報採編同事有別樣看法，更令人痛心。

據採訪同事透露，有前線記者遭拒訪，亦有與明報長期合作的作家、翻譯選擇分手，對明報而言已經響起警號。編輯室有一句話「印咗落紙冇得改」，我們沒法要求明報收回這篇令同事蒙羞的社評，只是我們作為明報員工，必須清晰表達6月13日社評不代表我們的立場。

我們同時促請明報社評委員會，與同事一道守護明報多年報譽，捍衛同事心血汗水，明辨是非，分清黑白。明報的「明」，不能在旦夕間倒下。

一群《明報》編採同事

（編者按：本文代表作者立場，不代表《明報》立場）

[一群《明報》員工]