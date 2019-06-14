陳效能、蔡穎儀﹕修逃犯例將香港變中美貿戰籌碼

此次試圖強行通過《逃犯條例》修訂的目的究竟何為？若說中央政府的目標是為了防止中資外逃、轉移內地外逃的違法資本家，抑或如香港政府所言是為了堵塞法律漏洞、防止香港成為所謂「逃犯天堂」，無論真實目標如何，現階段強推逃犯條例的代價都實在太高。

香港獨特經濟地位遇前所未有挑戰

中美貿易戰正如火如荼，這一場兩大經濟體之間你死我活的經濟戰爭，原本就是兩國在全球資本主義的爭霸之戰。除交戰雙方，各國對於中美貿易戰帶來的經濟衝擊都充滿憂慮，香港亦不可避免被捲入其中。此刻，國際化程度極高、深度依賴國際金融和進出口貿易的香港經濟前景充滿了不確定。

香港可貴之處在於她一直以其高度自由化的經濟制度和法治制度得到國際社會的信任，成為國際貿易都市。在《美國—香港政策法》之下，香港享有特殊的關稅待遇，令香港享有較中國內地優惠的經濟、金融政策及措施，使香港成為全球最自由經濟體。貿易戰之下，香港的獨特經濟地位正遭遇前所未有的挑戰。

從2月提出修訂逃犯條例，香港社會陷入不安，不同團體，包括大律師公會、律師會、宗教團體、教育團體等等，均不斷以各種形式提出質疑，要求政府諮詢對話。但是6月9日在百萬人上街反對下，政府仍強推逃犯條例修訂，無疑將摧毁香港的核心價值和法治制度，破壞香港安全營商的環境，使得香港幾十年來苦心經營的繁榮安定「一鋪清袋」。

摧毁一個自由國際城市 斷送一代人命運

在中美貿易交鋒之際，香港政府不單沒有集中精力應對已經出現的經濟衰退，反而霸王硬上弓，推動修訂逃犯條例，無端端製造了一場政治風波，使香港的經濟環境進一步惡化，損毁香港作為自由的國際金融城市的聲譽，同時也讓香港的社會撕裂得更深，將年輕的一代逼入恐懼和無助的深淵，迫使他們不得不進行一場又一場絕望的抗爭。

特首林鄭月娥毫無國際視野，無視香港的前途，一意孤行在這樣極不適宜的時機下提出修訂逃犯條例，徹底暴露她毫無策略、缺乏政治智慧。她把香港的前途推送到中美貿易戰的槍口之下，把整個城市變成中美談判的籌碼。在一個錯誤的時機作一個錯誤的判斷，林鄭月娥將摧毁一個自由的國際城市、斷送一代人的命運。亡羊補牢為時未晚，望特首懸崖勒馬。

作者陳效能是嶺南大學社會學及社會政策系副教授，蔡穎儀是香港城市大學創意媒體學院副教授

[陳效能、蔡穎儀]