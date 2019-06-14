陳純菁﹕退讓需要勇氣 政治領袖不能等於父母

政治錯判

林鄭畢業於本系社會學，本應有社會學思維，懂得以宏觀層面看問題。可惜，她竟然如此唯心，自己認為對的事情，便要硬推，完全不理會社會政治的氛圍（socio-political context），不理解國際的政治環境。在逃犯條例修訂上本是港府完全可以獨立自決的事，就是她的好勝不退讓，令香港變成中國與英美等國家的政治角力的磨心，並且把年輕人與警察又再次對立起來。在她提出修訂條例不久，很多建制派的人士（包括商家、法律界人士、立法會議員等）提出不少疑慮，並提出多種其他方法來解決陳同佳案，可惜林鄭堅持己見，也不肯與泛民坐下來互相溝通，應退的時候她不退，結果中聯辦出聲了，百萬人上街了，她進退兩難。

林鄭錯在什麼地方？政治錯判。作為特首，她太離地，不了解香港人的疑慮，不明白香港人為什麼不信任內地的司法制度。百萬（或數十萬）人遊行後，她繼續以強硬的姿態回應，激發年輕人進一步激進，把學生與警察放在對立的局面，看見令人心痛。我曾居住美國10年，相比下，香港的警察的確是非常克制，而我們的學生是一班非常純真的孩子，奈何把這兩批好人放在對立的局面，這一點林鄭始作俑者，確是罪魁禍首。

臨危勒馬

林鄭把自己比喻是父母，難怪她一直堅持說什麼人都不懂，只有她與她的團隊才知道什麼是對香港好的。用這種傲慢、「我高你低」的心態來管治香港，是十分危險的！特首雖然不是普選產生，但也是為香港市民服務。若林鄭真的熱愛香港，解決方法並不是繼續硬推，天真地以為通過後香港人便會開始接受並相信中央。相反，若這條例下周便硬通過，先不要說會如何影響香港的經濟及國際地位，可以預見的必然是使我們的年輕人更加怨恨香港政府，對中國大陸更加仇視，對警察更加不尊重。即使這一兩年內地不過來拉人，香港人也只會記着你林鄭鎮壓學生，漠視民意。他們只會記着這一點，不會理會這兩年間內地有沒有過來拉人。所以，我希望林鄭可以臨危勒馬，退讓並不等於認輸，退讓需要勇氣，我希望林鄭有這一股勇氣。

作者是香港大學社會學系副教授

[陳純菁]