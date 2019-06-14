周永新﹕民生福利政策——政府必須摒棄「小政府」思維

移除3座損害市民福祉的大山

林鄭月娥曾講過，為了盡快取得市民的信任，最佳辦法就是移除3座嚴重損害市民福祉的大山：一、是「領展」對公營房屋商場經營的壟斷；二、是港鐵票價只加不減；三、是強積金「對冲」對勞工退休保障的傷害。林鄭月娥希望上任後，最初兩三年，能夠把這3座大山移除，市民生活得到改善，對政府有了信任，她便可以推出其他較敏感和具爭議措施，例如政制改革、23條立法等，這樣市民反對的聲音便不會這麼激烈。

經過兩年的時間，林鄭月娥的如意算盤，看來打不響了！「領展」的壟斷沒有減少，還不斷出售手中物業，只求賺取更大利潤。港鐵的形象雖因沙中線的失誤大幅下挫，但港鐵按照票價調整機制加價如儀，死也不肯減價。取消「對冲」是特首唯一可以向市民交代的承諾，但政府建議的方案，就算打工仔願意「收貨」，做老闆的還會要求政府落水更深，相信到了現屆政府完結，取消「對冲」仍有待落實。

沒有一項措施得到市民的稱讚

兩年過去，政府推行的措施中，哪一項得到市民的稱讚？筆者不是要給政府抬槓，但想來想去，實在想不出來一項是市民普遍感到開心的：去年政府有過千億元盈餘，理應可以令市民開心，但「派錢」卻迎來市民咒罵。最使市民不忿的，是港鐵連番犯錯，證明政府沒有好好監管港鐵，而政府對港鐵的過失，不但網開一面，且容讓港鐵繼續加價，就是政府今年引入交通補貼，市民會覺得政府有為他們着想嗎？

至於政府過去兩年完成的大工程，有為政府取得市民歡心嗎？高鐵香港段和港珠澳大橋相繼開通，理應是市民歡欣雀躍的盛事，但不知何故，市民總覺得，這兩項偉大工程並非為了他們的福祉而建。至於近日鋪天蓋地宣傳的粵港澳大灣區的發展，其中包括「明日大嶼」及一小時生活圈的構想，聽起來確實令人有憧憬；或許，正如政府講的，大灣區的發展令香港的未來重拾希望，而長遠解決市民住屋的困難，「明日大嶼」是最終的答案。不過，落到現實生活層面，市民卻不覺得計劃對他們有實質的好處；無疑，市民的眼光是短視的，尤其那20多萬蝸居「劏房」的市民，及正在輪候公屋的家庭，他們會覺得大灣區的發展和「明日大嶼」與他們有關係嗎？遠景是美麗的，卻可望不可即，市民為了眼前的生計，只覺生活逼人。

筆者曾在這欄指出，政府施政不順暢，原因是政府過去兩年所做的決定，很多時都是自以為是，又不聽市民的意見，修改逃犯條例是近日最突出的例子。近日再想深一層，發覺政府其實並非無所作為：超大的工程比比皆是，改善教育、醫療、扶貧、安老、環保等措施，更是不計其數；但看在市民眼裏，為什麼政府卻是一事無成？問題出現在哪裏？當然沒有人能夠提供完整的答案，涉及的因素太錯綜複雜了！但我將問題梳理後，發覺政府在推行措施時，思維上常常犯了3個錯誤：

政府仍迷信「大市場、小政府」施政方針

第一，是政府仍然迷信「大市場、小政府」的施政方針，尤其在民生福利政策上，總覺得做多了，就會取代市場的作用。曾蔭權仍是特首時，「大市場、小政府」是他深信不疑的治港之道，所以就是數據證明政府必須復建居屋，他都寸步不讓；最低工資是在其他替代方法都行不通時才設立，但已約是曾蔭權任特首最後一年的事了。

到了梁振英出任特首，他明確的表示，過往「積極不干預」的施政策略已不存在，政府現在實行的是「適度有為」；但什麼是「適度」？梁振英沒有解釋，可能是政府認為應該做的事就去做，後來變成曾俊華和陳茂波兩位財政司長所講的「應使得使」。可惜的是，市民多不知道什麼是政府應該做的事，也不知道什麼是政府應該使的錢！

無論是「適度有為」或「應使得使」，都說明在官員心裏，思維上都有一種無形的束縛，好像在制定政策時，就是他們知道問題的癥結所在，也知道政府有能力解決問題，但為了避免政府變成「大政府」，政府必須適可而止，不能窒礙私人市場發揮的力量；這樣，政府規劃出來的措施，很多時變得「唔湯唔水」，就算問題暫且得到紓緩，但總留下長長的尾巴，過了一段時間，問題又重新出現。結果，政府的施政難免給市民「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的感覺，他們對政府推行的措施怎會感到開心？

政府是民生福利政策的操盤者

以政府解決市民住屋困難作為例子。曾蔭權採納的房屋政策，是公營房屋不能侵佔私人市場，所以無論市民怎麼想，復建居屋只能「可租可買」，市民最終擁有自己的物業，更可以在私人市場自由轉售；這樣，政府在出租公營房屋的承擔，才不會不斷膨脹。這就是曾蔭權「大市場、小政府」的信念。至於林鄭月娥的房屋政策，其實是一脈相承，以置業為主導，目的是限制出租公營房屋的規模。筆者在這欄已多次討論，不再重複。

筆者並非鼓吹香港實行計劃經濟，也不是要求特區政府凡事都干預，但在民生福利政策上，尤其在策劃與市民福祉息息相關的住屋、教育、醫療、福利等措施時，政府必須摒棄「小政府」的思維。政府應該明白，自己才是政策的操盤者：公營部門是主導、市場只能扮演輔助的角色；一旦本末倒置，幻想私人市場可以解決問題，並處處為公營部門設限，造成的後果，就是：民生福利改善不了，市民的怨氣有增無減。

還有其他兩個政府思維上常犯的錯誤，下次再續。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

[周永新]